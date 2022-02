Cia La Leche coloca em cena questões atuais sobre os problemas ambientais

A Cia La Leche de teatro comemora 15 anos de atividade com a estreia do espetáculo Vambora!, domingo, 6, às 16h, no Sesc Bom Retiro. Trata-se de uma peça que propõe um chamado para as questões ambientais que assolam o planeta.

Um assunto tão importante que a trilogia audiovisual Paisagens Antes do Fim, série de vídeos inspirados na dramaturgia do espetáculo, recebeu nesta semana o prêmio APCA de melhor direção para Cris Lozano.

Na verdade, tratar de forma original problemas urgentes se tornou uma das marcas da La Leche, que falou de problemas escolares em Salve Malala! e de questões de gênero em Existo!, ambos com uma dramaturgia urgente, mas carinhosa, assinada por Alessandro Hernandez, que divide a cena com Ana Paula Lopez.

Agora, eles vivem os personagens de três paisagens distintas. Na primeira, são um casal de espantalhos presos a uma terra seca, mas desejosos de construir um mundo novo. Já na segunda, um casal de velhinhos que vive dentro de uma baleia jubarte luta para manter seu bem mais precioso, a memória. Finalmente, a terceira é dominada por um casal de pinguins que, perdido de seu bando, busca o oceano para perpetuar a espécie.

“A dramaturgia aponta possibilidades da criação de novos mundos através da imaginação e com personagens que revelam a proximidade da tragédia que ameaça o planeta”, comentam Cris e Hernandez, reforçando que a obra propõe expor a urgência desse tema para crianças, adolescentes e pessoas de qualquer idade.