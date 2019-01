Carol Channing, estrela da Broadway, morre aos 97 anos

A estrela da Broadway Carol Channing, que participou de sucessos como Hello, Dolly!, morreu na terça, 15, aos 97 anos. “É com extrema tristeza que tenho de anunciar a passagem de uma pioneira, uma lenda e um ícone da indústria do entretenimento”, afirmou seu agente, B. Harlan Boll. “É muito difícil ver a última cortina baixar para uma mulher que tem sido uma parte diária por mais de um terço de minha vida.”

A atriz blonde platinada e seu sorriso radiante atraíram multidões para a Broadway por mais de cinco décadas desde que deslumbrou os críticos em 1949 como Lorelei Lee em Os Homens Preferem as Loiras.

Sua presença cintilante no palco não chegou a conquistar as telas de cinema, mas ela fez uma performance notável no filme Positivamente Millie, musical também estrelado por Julie Andrews e Mary Tyler Moore.

“Atuar é a única desculpa para a minha existência”, disse ao jornal The New York Times, em 1995. “O que pode ser melhor do que isso?”