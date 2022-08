Carlinhos Brown estimula a educação ambiental em musical infantil

Quando criança, o cantor e compositor Carlinhos Brown convivia com a importância da preservação do meio ambiente. “Recebi uma educação ambiental por meio da espiritualidade: não podia subir em uma mangueira, por exemplo, antes da queda do primeiro fruto maduro”, conta ele, orgulhoso do musical infantil Paxuá e Paramim e o Novo Planeta Azulzinho, que estreia neste sábado, 20, no Teatro Liberdade.

Trata-se de um importante passo de um projeto iniciado há dez anos e que apresenta de forma lúdica e educativa personagens da cultura e do folclore brasileiro. “Paramim é um indígena que veio de outro planeta, que sofre com os efeitos dos problemas ambientais da Terra. E Paxuá seria a nossa Iara”, observa Brown, que divide a autoria das músicas com a cantora Milla Franco.

Chuva

O espetáculo tem direção artística de Gringo Cardia, roteiro de Stella Miranda e direção de André Gress. O grupo buscou montar uma peça sensorial e imersiva, na qual o público vai se sentir dentro de uma floresta, graças aos efeitos de materiais como gelo seco, bolhas, “chuva”, cheiros e até sons da floresta. “Quem assistir ao espetáculo vai vivenciar uma atmosfera de cores, sons e efeitos especiais que vão transportar todos para um mundo onde tudo é possível. Das coreografias às cenas, tudo foi pensado para crianças e adultos”, revela Gress.

“O novo Planeta Azulzinho seria o nosso mesmo, mas recuperado”, conta Brown, ciente de que a melhor forma de compreensão do público infantil passa pela conversa.