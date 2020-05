Broadway prorroga reabertura de teatros para setembro

A liga dos teatros da Broadway anunciou nesta terça (12) a prorrogação de prazo de reabertura dos estabelecimentos, fechados por causa da pandemia. Previstos para voltarem a funcionar em 7 de junho, os organizadores falam agora em só retomar as atividades, com muito otimismo, em setembro. “Ainda que não tenhamos uma data determinada, os teatros da Broadway estão agora oferecendo a devolução de fundos e intercâmbios para entradas compradas para os espetáculos até o próximo dia 6 de setembre”, informou a organização em um comunicado.

Os 41 teatros que compoem a Broadway anunciaram o fechar de portas no dia 12 março. Inicialmente, a suspensão falava de um mês de duração, isso antes de Nova York se tranformar no epicentro da doença no mundo. “Mesmo que todos os espetáculos da Broadway gostariam de voltar à atividade o mais cedo possível, temos que garantir a saúde e o bem estar de todos os que venham ao teatro, tanto os que estão por trás do cenário como dos que estão à frente”, disse a presidente da Liga da Broadway, Charlotte Martin.