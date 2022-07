Brasileiro Daniel Camargo brilha no American Ballet Theatre

Gia Kourlas, The New York Times

Assim que Daniel Camargo mencionou seu amor precoce pelo vídeo de balé Born to Be Wild: The Leading Men of American Ballet Theatre, sua dança imediatamente fez sentido: o ataque impetuoso, o talento dramático, a energia sem limites.

O brasileiro Daniel Camargo se juntou ao American Ballet Theatre (ABT) na temporada passada como artista convidado, não é muito diferente da geração de bailarinos - Angel Corella, José Manuel Carreño, Vladimir Malakhov e Ethan Stiefel - apresentados naquela edição de Grande Performances: Dança na América. Suas sensibilidades eram diferentes, mas todos eles eram criaturas dos palcos.

Agora é a vez de Camargo, que foi escolhido para ser primeiro bailarino na semana passada - mesma semana em que ele fez três espetáculos da versão de Kenneth MacMillan de Romeu e Julieta, que era uma produção nova para ele. Seu primeiro Romeu, como grande parte de sua dança nesta temporada - o repertório do jovem de 30 anos conta com o terceiro ato de Don Quixote, O Lago dos Cisnes e Of Love and Rage - melhorou com o passar do tempo. Quando chegou à cena da varanda, ele já estava tão arrojado, tão ardente. Sim, Camargo é uma explosão do passado.

Hee Seo, sua Julieta em duas dessas noites, disse que, embora eles não tivessem muito tempo de ensaio - “nós literalmente nos conhecemos e já fomos fazer Romeu e Julieta”, ela disse - a experiência foi gratificante. “Acho que quando você não tem tempo de ensaio suficiente para sentir um ao outro de verdade, você deixa o outro dançar e dá espaço um para o outro”, disse ela. “Ele é excelente nisso. Dá espaço para você fazer sua parte. Não é o meu jeito ou o jeito dele - é o nosso jeito”.

Para Camargo, sua atuação foi “muito normal, muito humana”, disse. “Não foi nada forçado.”

Antes da pandemia, Camargo, ex-primeiro bailarino do Stuttgart Ballet e do Dutch National Ballet, trabalhava como dançarino freelance; ele retomou essa rota depois que as restrições da pandemia foram afrouxadas, mas começou a ansiar por mais consistência. Ao mesmo tempo, o Ballet Theatre estava lidando com algumas contusões. Alexei Ratmansky, artista residente do Ballet Theatre, entrou em contato com Camargo, com quem havia trabalhado no Dutch National Ballet.

“Eles sabiam que eu estava interessado e aí surgiu a oportunidade”, disse Camargo. “Então eles falaram, ‘Ei, Daniel, por que você não vem?’. Foi assim que começou”.

Era para Camargo ter estudado na Escola Jacqueline Kennedy Onassis do Ballet Theatre por volta dos 12 anos, depois de participar da competição Youth America Grand Prix. “Na verdade, consegui uma bolsa de estudos para o ABT”, disse ele. “Eu basicamente estava de malas prontas para vir para Nova York”.

Mas, na noite anterior ao seu voo, seus professores descobriram que as pessoas que iam cuidar dele durante o curso de verão da escola decidiram que não poderiam. “Fui para uma escola de verão na Flórida e depois voltei para o Youth America Grand Prix em 2005 e acabei indo para Stuttgart”, disse Camargo. “Então essa coisa toda de Nova York teve que esperar. Passei por toda uma outra jornada antes de chegar aqui”.

Agora, ele está pronto para fincar raízes. Mas, primeiro, precisa encontrar um apartamento. Durante a temporada, ele estava muito ocupado para procurar e, no dia seguinte ao fim da temporada, voou para a Itália para trabalhar com o coreógrafo brasileiro Juliano Nuñes. Onde ele vai ficar em Nova York? “Não faço ideia,” ele disse com um suspiro. “Ainda é um grande ponto de interrogação”.

Recentemente, Camargo falou sobre seus primeiros anos, sua ascensão no Ballet Theatre e seus tempos de pandemia. Foi na manhã seguinte ao seu último Romeu - é uma noite bem cansativa - mas ele estava alegre: “Depois das apresentações, eu sempre acordo cedo”.

O que se segue são trechos editados dessa conversa.

Você dançou muito mais do que estava programado para esta temporada. Sentiu muita pressão?

Foram meses muito interessantes. Tudo estava acontecendo muito rápido, mas de algum jeito me senti confortável. Me senti pronto para fazer tudo. Era a coisa certa a se fazer. Todos os meus companheiros, todo mundo na companhia me deu muito apoio, então pude sentir uma energia muito boa antes de subir no palco. E isso ajudou muito.

Alexei Ratmansky é uma das razões pelas quais você está aqui. Quanto você trabalhou com ele?

Trabalhei com ele algumas vezes no Dutch National, onde ele montou ‘Shostakovich’ e também ‘Don Quixote’. Ele sabe como tirar coisas de um dançarino que às vezes você nem vê ou não pensa que tem dentro de você.

Por que você escolheu o balé, para começo de conversa?

Basicamente, foi por causa das minhas irmãs. Tenho duas irmãs, e elas também são bailarinas. Então, quando descobriram que elas tinham um irmãozinho - porque no Brasil não é muito comum os meninos dançarem - as pessoas ficaram falando, tipo, “Venha experimentar uma vez para ver se você gosta”. E aí fui fisgado.

Por quê? E quantos anos você tinha?

Eu tinha entre 9 e 10 anos. Acho que foi a fisicalidade do balé - ficar tentando as coisas e aí de alguma forma fazer do jeito que eles queriam que eu fizesse. E depois de ver alguns vídeos e competições, o fogo foi crescendo, então eu fiquei tipo, OK, isso pode virar alguma coisa.

Na Escola John Cranko em Stuttgart, um de seus professores foi Peter Pestov, que formou muitos bailarinos no Bolshoi. Quão importante ele foi para você?

Ele foi realmente um ponto de virada nos meus estudos. Comecei a trabalhar com ele nos últimos dois anos em que estive na escola, e foi um treinamento muito difícil. Fazíamos aulas de três horas. Você não tem permissão nem para beber água. Às vezes eram duas horas só de saltos. Um treino extremo. Quando estávamos fora do estúdio, ele era muito gentil. Mas, assim que começávamos a trabalhar, não tinha mais brincadeira. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU