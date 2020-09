Bogotá estreia espetáculo de teatro em formato drive-in

Com a apresentação da peça Caliente Caliente, uma comédia musical sobre a menopausa, Bogotá deu início a uma iniciativa de "autodiagnóstico" ao ar livre para se reativar após mais de cinco meses de quarentena devido à pandemia do coronavírus.

De seus veículos estacionados no Teatrino de los Andes, uma área de 17.000 metros quadrados na periferia da capital onde funcionou no passado o Hipódromo de los Andes, os primeiros assistentes da obra, protegidos com máscaras, puderam ver este final de semana a atuação das quatro atrizes que dão vida a um show sobre os sintomas da menopausa.

Leia Também Teatro Bolshoi reabre na Rússia com medidas restritivas

É uma ideia semelhante à dos drive-ins, mas com a diferença de que no “auto-teatro” não há projeção senão atores ao vivo, com todos os desafios que isso acarreta em questões técnicas e em relação ao público.

“Estamos inaugurando o sistema de 'auto-teatro' onde as pessoas encontram a possibilidade de virem ver obras ao vivo e com a tranquilidade de poderem ver do carro. O isolamento é perfeitamente coordenado, não correm nenhum perigo”, explicou à Efe o produtor de teatro, Horacio Sterling.