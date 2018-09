Balé da Cidade faz ensaio de 'A Sagração da Primavera' no Parque Trianon

O Balé da Cidade de São Paulo fez nesta segunda-feira, 3, um ensaio de A Sagração da Primavera, do compositor russo Igor Stravinsky, no Parque Trianon, em São Paulo.

Os bailarinos exercitaram a céu aberto a obra que será encenada de 15 a 22 de setembro, no Teatro Municipal de São Paulo, por ocasião dos 50 anos da fundação do Balé. Sob árvores centenárias, cerca de 30 bailarinos ensaiaram uma das obras mais importantes do século 20 e que completa 105 anos em 2018.

A produção é uma criação de Ismael Ivo, diretor do Balé da Cidade de São Paulo, e se distancia da versão original ao propor uma reflexão atual sobre as questões ambientais.

"Temos certeza que a próxima primavera chegará? Estamos destruindo o planeta, destruindo o ecossistema. Talvez, como humanos, sejamos os últimos dinossauros preparados para a extinção", afirmou Ivo à Agência Efe.

Vestindo branco, os bailarinos deixaram de lado os palcos para conseguir uma conexão com a natureza.

"O ensaio de hoje foi muito importante para nos conectarmos com algo além da técnica. Serve para mostrar maior sensibilidade durante os espetáculos. Vamos a voltar à sala com essa sensação interna da energia", disse a bailarina Renata Bardazzi.

Os artistas farão ensaios em outros dois parques da cidade antes de levar o espetáculo, que será acompanhado pela Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, aos palcos.