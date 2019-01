Atriz Kiara Sasso se aventura no ensino de musical em centro de estudos

Kiara Sasso é uma artista singular – intérprete de musicais desde a nova instalação do gênero no Brasil, em 2001, tornou-se uma das mais requisitadas para grandes proporções; produtora, banca montagens próprias como A Casa das Sete Mulheres, que promete ser um dos destaques de 2020; e agora, incansável, prepara-se para um novo e decisivo passo: em março, ela inaugura o Broadway Center, centro de estudos de alta performance, na Barra Funda.

A proposta é oferecer um aprofundamento de habilidades e técnicas do teatro musical. A ideia nasceu quando ela e Lázaro Menezes, seu parceiro artístico e na vida, prepararam Um Sonho de Natal (2017), espetáculo com 16 crianças no elenco. “Ensaiamos durante 22 dias e ficamos impressionados com o crescimento e desenvolvimento de cada criança, em todos os segmentos: atuação, canto, sapateado”, conta ela, que completa 40 anos neste domingo. “Houve criança que saiu de lá tocando um instrumento. Foi lá que começamos a pensar na possibilidade de uma escola.”

Assim, o espaço vai abrir suas portas e cortinas para crianças e jovens com idade entre 7 e 17 anos, que já possuam algum tipo de conhecimento e relação com o teatro musical. “As disciplinas foram escolhidas a partir da prioridade do que precisa ser trabalhado para ingressar em um espetáculo de teatro musical. O método aplicado a essas disciplinas, está mesclado em teoria e prática”, conta Menezes, que também vai ministrar aulas, ao lado de Kiara.

Além deles, compõem o grupo de professores o maestro Guilherme Terra, a bailarina Nina Satto, o sapateador Pedro Paulo Bravo, e os músicos Eduardo Brasil, Leandro Lui, Fernando Biral, Daian Gobbi e Jorge Ervolin. “Eu serei responsável pela voz e Lázaro, pela interpretação e teoria teatral e história do teatro. Nós também iremos dirigir as montagens produzidas pelo Broadway Center”, conta Kiara.

Um dos destaques da estética local ficará por conta da “Calçadinha da Fama”, localizada em frente ao estabelecimento, planejada especialmente para aqueles que alcançarem sua primeira conquista profissional: ficará registrada ali sua marca histórica. “A ideia não é formar pessoas, mas que o próprio aluno se emancipe nas disciplinas propostas”, explica Menezes.