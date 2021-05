'As palavras são o tijolo e a argamassa da minha profissão', diz Neil LaBute

O americano Neil LaBute escreveu a série de monólogos Dez por Dez especialmente para a televisão, mas sua estrutura teatral permite que as histórias sejam encenadas também no palco. Sobre seu processo criativo, LaBute respondeu por email as seguintes questões.

Leia Também Artistas do Theatro Municipal do Rio voltam à ativa em apresentações virtuais

A pandemia da covid, que obrigou as pessoas a se isolarem em casa, reforçou os sentimentos contidos nos personagens de 'Dez por Dez'?

Eu não acho que a pandemia teve qualquer influência sobre os personagens ou histórias de Dez por Dez em um sentido literal, já que as peças foram originalmente escritas e filmadas há alguns anos, mas o tipo de performances teatrais filmadas que cresceram desde o ano passado traz indicativos da intimidade que eu estava tentando alcançar com a série. Uma pessoa falando diretamente para outro espectador (ou espectadores) é o que tenho visto nos últimos doze meses ou mais. Dito isto, muito do ‘teatro do zoom’ que eu vi ou do qual fiz parte sentiu-se limitado por restrições técnicas (participantes em muitos lugares diferentes), qualidade do equipamento e/ou o talento envolvido ou pura preguiça. Não é suficiente apenas fazer alguma coisa, acho que, mesmo em tempos como esses, você tem que se esforçar para fazê-los bem ou não fazê-los. Obviamente, nem todo mundo concorda, então diferentes produtos são colocados na internet ou em serviços de streaming o mais rápido possível, mas os resultados são extremamente variados. Eu pretendia que Dez por Dez se parecesse como uma experiência bonita, conectada, totalmente realizada, e não apenas uma peça que estava sendo lida para o público por atores talentosos ou conhecidos. Espero que esta versão também estabeleça um alto padrão para quem faz um trabalho como este no Brasil ou em qualquer lugar do mundo.

Seu dom para escrever diálogos cortantes e criar personagens espinhosos se adaptam perfeitamente à tela pequena. Nesse caso, as palavras se tornam ainda mais essenciais? Você permite que o ator improvise?

As palavras são sempre essenciais para mim - elas são a porta de entrada para tudo o que faço ou tento fazer. Então, sou muito cuidadoso com o que escrevo e tento apresentar ao público. Os atores são obviamente o canal para o público e eles dão vida a essas palavras, sendo também uma parte vital e talvez a mais importante do processo, mas eles são apenas parte dele. Eu permito a improvisação que, às vezes, é ótima, mas, outras, não. Não gosto da possibilidade de que alguém acredite que pode rapidamente ter uma ideia, palavra ou frase melhor do que aquelas que tenho lutado para criar por um longo período de tempo. Mas, quando consegue, é como mágica e eu adoro isto. No entanto, também tenho visto pessoas tentarem improvisar com meu diálogo e isso se torna uma mistura de ideias originais e na maioria das vezes parece que eles não reservaram tempo para fazer seu trabalho e aprender sobre o material original, então isso pode ser muito frustrante. Adoro quando os artistas se reúnem, todos realizando previamente seu trabalho e colaborando para fazer algo maravilhoso acontecer como uma peça ou roteiro ou teleplay. Devo dizer que as imagens também são importantes para mim, mas as palavras são o tijolo e a argamassa da minha profissão. Eu as amo e as trato com o maior respeito.

Você tem uma escrita que evoca as imagens, é possível imaginar as situações descritas perfeitamente. Como define que a história será um filme ou uma peça?

Mesmo neste ponto da minha carreira, muitas vezes eu simplesmente começo a escrever e vejo aonde o espírito me leva. Esperançosamente, duas pessoas em uma sala, um carro ou um café vão levar a algo maravilhoso - se não, eu paro e tento novamente (ou dou um descanso e volto no dia seguinte). Certamente há trabalhos que se definem com antecedência - adaptar um romance ou transpor uma peça do palco para a tela ou um trabalho encomendado -, mas ainda escrevo simplesmente por prazer e espero que isso nunca acabe. Estranhamente, este último ano me fez sentir como se estivesse começando minha carreira de novo, comigo sentado e escrevendo peças e roteiros pelo puro prazer de fazê-lo, sem saber quando ou mesmo se essas peças irão algum dia chegar ao palco ou à tela. Estou bem com isso, faço porque adoro, não apenas porque muitas vezes sou pago agora para fazer isso. Acho que minhas peças e filmes (aqueles que escrevi diretamente para a tela) sempre tiveram uma alma gêmea porque palavras e ideias tendem a conduzi-los, em vez de imagens ou personagens que levam a algum tipo de franquia.

Há um sentimento de injustiça social em muito do que você escreve. Você se vê como um escritor político ou acha que os escritores são criaturas inevitavelmente políticas?

Estou um pouco surpreso (mas felizmente) ao ler isso, já que não me considero um escritor político. Estou muito mais interessado na geografia do desejo e em como meus personagens se relacionam (ou não) entre si do que com sua atitude política. Escrevi muito poucas coisas abertamente políticas ou até mesmo peças ou contos ambientados em paisagens reconhecidamente realistas ou tempos históricos. The Mercy Seat é uma exceção, e se passa no dia seguinte ao 11 de setembro, mas mesmo assim era mais um estudo sobre a fragilidade humana e um relacionamento azedando, em oposição a um olhar mais concentrado nos eventos reais daquele dia. Não é que eu não esteja interessado na política pura, mas francamente estou mais interessado na conexão humana e política sexual. À medida que envelheço, também não vejo essa mudança, acho que meu trabalho continuará a ficar cada vez mais concentrado, em vez de se tornar mais grandioso ou épico. Não há nada que eu goste mais que uma performance individual, na qual o ator pode quebrar a quarta parede e olhar diretamente nos olhos do público. Isso é perfeição, no que me diz respeito.

Na sua opinião, os escritores têm uma obrigação moral para com seus personagens e seu público?

Não acho que os escritores têm qualquer obrigação de qualquer tipo para com seus personagens - e eles nunca deveriam julgá-los -, mas eles têm a obrigação de não ser chatos ou tomar o tempo de seu público se não tiverem algo para dizer e /ou uma maneira inteligente de dizê-lo. O público deve ser sempre estimulado a ser mais confrontado e engajado e a participar o máximo possível. Quero que as pessoas para quem escrevo se divirtam e se indignem na mesma medida - menos que isso é decepcionante. Muitos autores hoje têm medo de realmente escrever o que pensam ou sentem por causa da reação potencial que pode vir da mídia social ou de outro lugar e, portanto, temos muitos trabalhos que são perfeitamente bons, seguros, mas chatos. Espero que isso mude em breve, mas, se não, levará nossos mais corajosos escritores a avançar e dizer a verdade como a veem, independentemente de como essas verdades são aceitas pelo público em geral.

No mundo de hoje, quem está ganhando: as pessoas que usam palavras para destruir ou os agitadores de palavras?

Acho que está bonito até agora - há e sempre haverá destruidores e criadores. A internet tem nos prestado um grande desserviço nos últimos vinte anos, criando um mundo ainda mais narcisista, ou pelo menos uma válvula de escape para todo o narcisismo que não sabíamos que existia dentro de nós. Ela então nos deu (se assim escolhermos usá-lo) um escudo de anonimato no qual os covardes poderiam se esconder para lançar seus pensamentos e insultos ao resto do mundo. Realmente acredito que a internet como um todo precisa ser remodelada, com cada usuário pessoalmente responsável por tudo o que escreve, sem se esconder atrás de um nome de e-mail ou de uma identidade falsa. Se você tem algo a dizer sobre um assunto ou para uma pessoa, deve ser forçado a defendê-lo. Não há nada que eu deteste mais que covardes e críticos sem rosto. Bem, na verdade, não gosto de várias coisas mais do que isso (espaços apertados, águas profundas, aranhas grandes, etc.), mas você entendeu de onde eu vim.

Como movimentos como #Me Too e 'Vidas Negras Importam' podem influenciar sua escrita?

Movimentos de todos os tipos podem ser extremamente importantes e influentes, mas tenho que ter cuidado para não me curvar à pressão do momento e liderar com minha escrita, em vez de seguir; como pessoa, posso encontrar algo interessante ou de grande significado para meus amigos, família e para mim, mas isso não significa que preciso escrever sobre isso ou comentar ou qualquer coisa assim. Pessoalmente, não sinto a necessidade de sempre dizer algo sobre tudo, mesmo quando solicitado a comentar. Às vezes, é bom apenas calar a boca, respirar, ouvir e ver para onde as coisas vão parar sem ter dito uma única palavra sobre o assunto. Quero que meu trabalho perdure, seja útil a mais gerações que só a esta. Quem sabe se isso vai acontecer ou não? Tenho pessoas que gostam do meu trabalho e outras que me odeiam e não há muito que eu possa dizer ou fazer agora para mudar isso. Continuo escrevendo porque é o que faço melhor e não vou parar porque alguém não gosta ou acha uma das minhas peças / filmes ofensivos. Não leia. Pare de assistir. Siga em frente. Isso é tudo que posso dizer a eles, mas a ideia de que vou parar de fazer o que faço porque algum espectador ou leitor ou grupo de pessoas da moda não gosta é totalmente absurdo, um pouco ofensivo e meio hilário. Vou parar quando estiver morto (o que pode ser um convite para que coisas ruins aconteçam, mas estou sempre pronto para uma boa luta).