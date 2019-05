Artistas e personalidades lamentam morte de Antunes Filho

Um dos mais importantes encenadores do teatro brasileiro, o diretor Antunes Filho morreu aos 89 anos na noite desta quinta-feira, 2. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês desde a semana passada. O velório será no Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, a partir das 8h, desta sexta, 3. Nas redes sociais, artistas e personalidades lamentaram a morte do diretor teatral.

Eduardo Suplicy, político

Denise Stoklos, atriz

Zeca Camargo, apresentador

J. C. Serroni, cenógrafo

Fui para dramaturgia por conta do Antunes Filho. Como fã e aprendiz. Fiz CPT e segui toda sua obra, de Macunaíma a Nelson. Inclusive sua anti-dramaturgia. Sua morte não precisava. Especialmente agora, que a cultura precisa resistir! Preferiu partir, ao ver o SESC ser atacado — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) May 3, 2019

Marcelo Rubens Paiva, escritor e colunista do Estadão

Antunes Filho! Um dos maiores diretores do teatro brasileiro, dirigiu espetáculos que ficarão pra sempre em nossos corações. Formou muitos atores e muito público, fará falta.… https://t.co/vct0liTn1n — Leona Cavalli (@leonacavalli) May 3, 2019

Leona Cavalli, atriz

Adeus Antunes Filho! Sua direção em Macunaíma ficará pra sempre na minha memória! Viva o Teatro! RIP pic.twitter.com/stW0xCBlKL — paulo betti (@paulobetti3) May 3, 2019

Paulo Betti, ator

O teatro brasileiro de luto! Hoje quem nos deixou foi Antunes Filho, um dos maiores diretores teatrais do Brasil. Meus sentimentos aos familiares e amigos. #rip #antunesfilho #teatro — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) May 3, 2019

Walcyr Carrasco, escritor e roteirista

Mário Bortolotto, dramaturgo e diretor

Foi-se Antunes Filho, mestre que me iniciou nas artes, assim como fez tantos outros atores, atrizes, autores e diretores de teatro. Gratidão, Magrão — Marcelo Tas (@MarceloTas) May 3, 2019

Marcelo Tas, jornalista