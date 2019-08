ArCênico: Oida estreia ‘Fim de Jogo’

Paris, sempre Paris. Um encontro entre o ator e diretor japonês Yoshi Oida e o ator Matteo Bonfitto na capital francesa no fim do ano passado rendeu a montagem de Fim de Jogo, de Samuel Beckett, com estreia em 20 de setembro, no Sesc Ipiranga. No elenco Matteo Bonfitto, Rodrigo Pocidônio, Milton de Andrade e Suia Legaspe. Na peça, as personagens definham ao som de diálogos sobre a condição humana. Samuca Beckett é o irlandês que escreveu diálogos como:

Hamm – Não estamos começando a… a… significar alguma coisa?

Clov – Significar? Nós, significar? (riso breve). Ah! Essa é boa!

OIDA ATÔMICO

O diretor Oida é conhecido por ter participado, como ator, em mais de dez montagens de Peter Brook, como A Tempestade, do bom e velho Will Shakespeare, e Mahabharata, épico religioso indiano escrito em versos e adaptado por Jean-Claude Carrière para o teatro. Hoje, aos 86 anos, não dá folga a ninguém. Prepara-se para encenar, em março do ano que vem, a montagem de O Tambor de Seda, inspirado nos textos do escritor Yukio Mishima para o teatro nô moderno. A estreia será em Paris. Para 2021 já tem agendadas direções de duas óperas no Japão e em Nova York.

VIA CRÚCIS

Se há um caminho da cruz já é possível saber onde ela foi parar. Está logo ali, no logotipo do recém-lançado Conservatório Brasileiro de Teatro, criado pelo diretor Roberto Alvim, na Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Nas imagens que compõem o logotipo, estão as três iniciais da entidade entre dois traços usados como lanças que se cruzam e, acima de todos, imperiosa, a chamada Cruz de Cristo ou Cruz da Ordem de Cristo. Tem origem na Ordem dos Templários e tem sido usada desde o século 14 como símbolo de Portugal, em várias de suas bandeiras, nas naus que partiram do país no período das grandes navegações e nas bandeiras Real (1822) e Imperial do Brasil (1822-1889).

ESTADO LAICO?

Agora, a pergunta que não quer calar, toda meiga e cheia de simplicidade: o que faz uma cruz cristã no símbolo de uma entidade governamental? Talvez o diretor do Centro de Artes Cênicas, da Funarte, Roberto Alvim, criador do novo conservatório, possa explicar. Ele, justamente, que tem dito em entrevistas ser católico de duas missas diárias, e vem travando uma cruzada contra artistas progressistas. Sim, houve uma época, recente, que tínhamos um Estado pretensamente laico. Estava lá, no artigo 19 da Constituição Federal. LOMBADAS FELIZES

A coleção Acadêmicas, da Desconcertos, chega às livrarias com três livros. O Pensamento Dramatúrgico de Augusto Boal. As Lições da Escola de Arte Dramática, de Paula Autran, Um Estudo Sobre o Trabalho de Augusto Boal no Exílio Latino-Americano, de Patrícia Freitas; e Triunfo Eucarístico Como Forma de Teatralidade no Brasil Colônia, de Mariana Mayor.

Três perguntas para...

Majeca Angelucci

Atriz, quase foi matemática

O que é ser atriz?

É morrer e ressuscitar ao mesmo tempo num instante.

Por que teatro?

Vi um melodrama no circo aos 5 anos e me apaixonei.

Situação inusitada em cena?

Em Pagarás com Tua Alma, pegou fogo na cortina de plástico durante meu solo de loucura. Mas fiz apagando o fogo com as mãos. Nada poderia atrapalhar meu momento.