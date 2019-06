ArCênico: Bahia com um pé no Fringe 2019

Os baianos do estúdio 7Oito são os grandes inspiradores da trupe escocesa Scottish Dance Theatre, que se apresenta em agosto no Festival de Edimburgo com Looping: Scotland Overdub. Felipe de Assis, Leonardo França e Rita Aquino criaram a coreografia para o grupo escocês, no ano passado, quando trabalharam durante 15 dias com o elenco, que reúne artistas de teatro e dança. O resultado poderá ser visto no Fringe de 19 a 24 de agosto, numa mistura de dança, teatro físico e política – e, claro, agora com um forte tempero baiano.

SACOLEJANDO AS IDEIAS

A trupe baiana é a mesma que mostrará o seu trabalho, Looping: Bahia Overdub (foto), no próximo fim de semana, 28, 29 e 30, no Sesc Belenzinho. “Durante os ensaios na Escócia, notamos que os artistas buscavam uma linha mais política e de engajamento, associado aos eventos de maio de 68”, conta Assis. “E felizmente casou perfeitamente com o que fazemos, uma mistura de festa, dança e política, com a diferença que, ao longo do espetáculo, migramos para uma dança íntima, onde mostramos o poder da sensualidade.” Na bagagem os baianos levaram para a companhia escocesa “cheiros” para perfumar a apresentação, como alfazema e cravinho. Sucesso na certa.

SACOLEJANDO PLÍNIO

O dramaturgo santista Plínio Marcos (1935-1999) nunca esteve tão vivo nos palcos paulistas. Pululam várias montagens de suas peças nos teatros, principalmente no centro, onde morou. O Teatro de Arena Eugenio Kusnet apresenta o festival Noites Sujas, com montagens de três peças do autor até o fim de julho. O diretor Mario Bortolotto prepara a sua versão de Barrela para breve e, a partir de setembro, há um bom motivo para despencarmos até Santos. O Festival Santista de Teatro, o Festa, tem Plínio Marcos como centro das atenções com a apresentação de cinco de suas peças no programa, cujo tema é “O Berro do Povo”.

SACOLEJANDO DENISE

Será Denise Fraga a atriz convidada de julho da série de entrevistas com o público Em Primeira Pessoa, do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. O encontro está marcado para 12 de julho, a partir das 19h30, na sede da Bela Vista, e será abordada a carreira da atriz, que nos anos 80 iniciou sua carreira com o Grupo Tapa. Têm participação de Denise alguns dos sucessos marcantes nos palcos paulistanos como Trair e Coçar É Só Começar e A Alma Boa de Setsuan.

3 perguntas para...

Roney Facchini - Ator, parece Falstaff, pela irreverência

1. Por que teatro?

Teatro é como respirar. Era isso ou ser um engenheiro alcoólatra, já a sete palmos.

2. O que é ser ator?

É acreditar que se pode ser eternamente um bom mágico de festa infantil, com muito profissionalismo!

3. Qual é seu motto?

A gente não sabe nada. Aprendi com a atriz Miriam Muniz (1931-2004)