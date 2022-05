Após Oscar por 'Amor, Sublime Amor', Ariana DeBose vai apresentar o Tony Awards 2022

A atriz Ariana DeBose, vencedora do Oscar por seu papel como Anita em Amor, Sublime Amor (West Side Story), de Steven Spielberg, será a anfitriã do Tony Awards em 12 de junho, premiação que reconhece as melhores obras do teatro da Broadway. Os indicados para o prêmio serão conhecidos nesta segunda, 9.

"Estou voltando para casa! É uma honra comemorar 75 anos de excelência no teatro e, mais importante, para todos os membros desta comunidade que se esforçam para garantir que as luzes da Broadway tenham a chance de brilhar novamente", disse a atriz em um comunicado.

Os prêmios Tony são entregues pela Broadway League e pela American Theatre Wing, cujos dirigentes destacaram a escolha de DeBose, muito aclamada em Hollywood, para o "grande momento" da comunidade teatral após dois anos difíceis da pandemia.

De Bose, 31 anos, descendente de porto-riquenhos, ganhou reconhecimento na Broadway como coadjuvante no famoso musical Hamilton (2015) e foi indicado para um Tony três anos depois por seu papel como Disco Donna em Summer: The Donna Summer Musical.

Além de seus méritos no teatro, onde já participou de outros musicais como Pippin ou Motown the Musical, a organização destacou suas aparições na televisão e seu ativismo em defesa da juventude sem-teto, da comunidade LGBTQ+ e dos direitos reprodutivos .

A 75.ª edição do Tony Awards será transmitida com exclusividade para a América Latina pelo canal Film&Arts.