Após acusações de assédio, Dustin Hoffman cogita volta aos palcos na Broadway

O ator Dustin Hoffman, vencedor de dois Oscars, mas cujo brilhante currículo foi manchado em 2017 por uma série de acusações de assédio sexual, cogita retomar a carreira na Broadway, depois de algum tempo de inatividade.

O site especializado Deadline publicou nesta terça-feira que Hoffman estrelará em 2021 uma representação de Our Town, de Thornton Wilder, dirigida por Bartlett Sher e produzida por Scott Rudin. Será sua primeira peça na Broadway desde O Mercador de Veneza, pela qual ele recebeu uma indicação aos prêmios Tony em 1989.

Vencedor do Oscar de melhor ator por Kramer vs. Kramer (1979) e Rain Man (1988), o ator de 82 anos estreou em outubro de 2017 Os Meyerowitz: Família Não se Escolhe, um filme de Noah Baumbach, com Adam Sandler e Ben Stiller em seu elenco, que aspirava concorrer aos prêmios de Hollywood nesse ano.

Entretanto, a expectativa desapareceu rapidamente quando uma série de acusações contra Hoffman por várias suspeitas de assédio sexual começaram a vir à tona, entre novembro e dezembro.

Toda a polêmica em torno do veterano ator ficou conhecida nas semanas posteriores ao escândalo envolvendo o produtor Harvey Weinstein, que causou um terremoto em Hollywood e provocou o movimento conhecido como #MeToo contra o abuso e assédio sexual masculino.

Desde a estreia de Os Meyerowitz e que as acusações vieram à tona, o perfil de Hoffman no banco de dados da indústria audiovisual IMDb inclui apenas uma obra: L'uomo del labirinto (2019), um filme italiano de Donato Carrisi que o ator co-estrelou com Toni Servillo.