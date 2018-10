Anão como metáfora da sordidez

TIRO NO PÉ

Em tempos de truculência verbal, alguém que ameaça acabar com o ativismo no país, ao mesmo tempo em que faz teatrinho barato em fábrica de armas – no papel subserviente de ativista da bancada da bala – certamente não tem noção do que o termo representa.

TEATRO NO CINEMA

A diretora argentina Lola Arias trouxe para a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em março deste ano, a peça Campo Minado, em que mostra o que se passava pela cabeça de soldados ingleses e argentinos que serviram na Guerra das Malvinas 35 anos depois do conflito. Agora a mesma Lola apresenta na 42.ª Mostra de Cinema de São Paulo, de Renata de Almeida, o filme Theatre of War, com a história de como seis veteranos do conflito, três britânicos e três argentinos, uniram-se para fazer um filme em que conversam sobre suas lembranças da guerra. Da categoria imperdível.

RODA VIVA NA MARRA

Deu em nada a campanha do Teatro Oficina na internet para amealhar R$ 790 mil para a recuperação do espaço projetado por Lina Bo Bardi e Edson Elito e para a montagem de Roda Viva. O grupo de José Celso Martinez Corrêa conseguiu pouco mais de 10% do valor pretendido, R$ 97.930, doados por 348 pessoas. O dinheiro, segundo a justificativa da produção da peça no site Benfeitoria, seria usado para restauro do edifício e produção da montagem. Ainda assim, os ensaios não pararam. A meta é montar a peça na marra para estrear este ano.

TRILOGIA COMPLETA

O ator Álamo Facó (acima) estreia dia 18 a última peça de sua Trilogia da Perda, Trajetória Sexual, no Sesc Ipiranga. Fala de suas experiências sexuais, numa obra fortemente autoral que já abordou em Mamãe a agonia e morte de sua mãe e o drama de um coração partido em Talvez.