Acrobata do Cirque du Soleil morre durante apresentação na Flórida

O veterano acrobata Yann Arnaud morreu no último sábado, 17, enquanto se apresentava no show do Cirque du Soleil, na Flórida, nos EUA.

A empresa e os porta-vozes de um hospital local relataram a morte no domingo, 18. Arnaud tinha mais de 15 anos de experiência e caiu no palco depois de perder o controle ao fazer um número acrobático a cerca de 4,5 metros de altura.

Após a queda, já inconsciente, foi transferido para o hospital Tampa General, onde morreu, afirmou um porta-voz do hospital ao jornal Tampa Bay Times. "Toda a família do Cirque du Soleil está chocada e devastada por esta tragédia. Yann Arnaud estava conosco por mais de 15 anos e foi amado por todos os que tiveram a oportunidade de o conhecer ", disse o presidente da empresa, Daniel Lamarre.

O circo cancelou suas apresentações programadas para domingo e está colaborando com as autoridades na investigação do caso.