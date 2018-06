'A Noviça Rebelde' ganha nova produção

Um dos mais populares musicais de todos os tempos, A Noviça Rebelde vai ganhar nova montagem com pompa e circunstância - fruto da parceria das produtoras Atelier de Cultura (que já montou A Madrinha Embriagada e O Homem de La Mancha) e Möeller & Botelho (dos midas do musical brasileiro, Charles Möeller e Claudio Botelho), o espetáculo deve estrear no dia 4 de abril e, novidade, no Teatro Renault, que habitualmente recebe apenas as produções da Time For Fun.

“Aproveitamos um espaço na agenda do teatro, que só deverá estrear nova produção no segundo semestre”, conta Cleto Baccic que, além de grande ator, também preside o Atelier de Cultura. Segundo ele, a montagem da Noviça nasce da confluência de desejos. “Charles e Claudio queriam fazer novamente esse trabalho e o musical sempre foi um dos sonhos do Atelier. Com a possibilidade de montar no Renault, que é o grande palco do gênero no Brasil, o desejo se tornou realidade”, conta.

De fato, Möeller e Botelho montaram uma preciosa versão de A Noviça Rebelde em 2008, promovendo a inauguração do teatro Oi Casagrande, no Rio. E, se na época o papel principal foi defendido com garra por Kiara Sasso, a missão agora será de uma atriz em ascensão, Malu Rodrigues, que foi uma das seis crianças Von Trapp em 2008. “É o único nome por ora confirmado, mas não temos dúvida de que Malu é perfeita para viver Maria: além de uma presença marcante em cena, sua voz é uma das mais belas do musical brasileiro”, observa Baccic.

Os demais personagens adultos serão definidos por audição (a produção já recebeu mais de 3 mil solicitações). Já o elenco infantil começou a ser escolhido na manhã de ontem, quando aconteceu a seleção, no próprio Renault. “Fomos informados de que diversas escolas especializadas em musicais, do Rio e São Paulo, prepararam seus alunos com o libreto da Noviça”, conta Baccic.

O trabalho promete ser árduo. Inspirada em um caso real, A Noviça Rebelde tem letras e música de uma dupla consagrada, Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Imortalizada no cinema com o filme estrelado por Julie Andrews, a história da noviça que cuida dos sete filhos de um barão, na Áustria, e é obrigada a fugir com eles dos nazistas, durante a 2.ª Guerra Mundial, será contada agora com um novo e sofisticado visual.

Pela primeira vez, Möeller e Botelho vão trabalhar com profissionais estrangeiros - experiência já vivida pelo pessoal do Atelier. Para a cenografia, foi convidado o inglês David Harris, um dos responsáveis por projetos cênicos de espetáculos como Les Misérables e Miss Saigon. “Ele domina os elementos da Broadway e prepara um cenário repaginado, com efeitos de luz”, explica Baccic. Já os figurinos serão do também inglês Simon Wells que, na visita que fez a São Paulo na semana passada, já bateu perna na Ladeira Porto Geral, paraíso para os amantes de tecidos de todo tipo e qualidade.

“O objetivo é montar um espetáculo que não fique a dever para a Broadway ou o West End, em Londres”, conta Baccic. “Para isso, vamos trabalhar com orçamento aproximado de R$ 10 milhões, com recursos incentivados.” Ele lembra ainda que o Atelier vai montar O Homem de La Mancha no Rio e, no seguindo semestre, estrear Annie, em São Paulo, com direção de Miguel Falabella. “Como o elenco também conta com crianças, já estamos de olho na seleção para a Noviça.”

Estreia

Antes da chegada de A Noviça Rebelde, Charles Möeller e Claudio Botelho assinam a produção de Se Meu Apartamento Falasse, que estreia no dia 21, no Teatro Santander