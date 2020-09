Zendaya é a atriz mais jovem a conquistar um Emmy; relembre sua carreira

Com apenas 24 anos, Zendaya se tornou a mais jovem atriz a ganhar na categoria principal de drama no Emmy, por seu papel em Euphoria da HBO. A ex-estrela do Disney Channel recebeu a notícia rodeada de familiares e amigos que não puderam conter sua empolgação quando seu nome foi chamado, proporcionando um dos momentos mais surpreendentes durante a transmissão de três horas de duração. Gritos de uma alegria genuína encheram a sala enquanto Zendaya se preparava para falar. “Eu sei que parece um momento muito estranho para comemorar”, disse a atriz, enquanto se agarrava à estátua. “Mas só quero dizer que há esperança nos jovens lá fora.”

Zendaya derrotou veteranas como Olivia Colman, Sandra Oh, Jennifer Aniston, Laura Linney e Jodie Comer. Ao ganhar o prêmio, ela superou Jodie Comer, que tinha 26 anos quando ganhou no ano passado por Killing Eve.

Ela nasceu em Oakland, na Califórnia, em 1º de setembro de 1996. Recebeu o nome de Zendaya Maree Stoermer Coleman, escolhido por diversos motivos. O primeiro nome veio do pai, inspirado em uma palavra do dialeto Shona, nativo do Zimbábue, que significa ‘agradecer’. E Maree é uma adaptação para a grafia africana de Marie, nome do meio da mãe, que descende de alemães e irlandeses.

Sua experiência artística começou cedo – começou a atuar por influência da mãe que dava aulas e também trabalhava como gerente do Shakespeare Theater, em Orinda, na Califórnia. Aliás, foi com uma peça do Bardo, Macbeth, que Zendaya estreou nos palcos. O estouro de popularidade veio em 2010 quando a atriz, com apenas 13 anos, interpretou Rocky Blue na série No Ritmo (Shake It Up), lançada pela Disney Channel.

Zendaya logo se transformou em uma estrela infantojuvenil. E, ao contrário de outras atrizes em ascensão, que se envolveram em polêmicas, ela se manteve afastada de escândalos. Uma das razões, apontada por ela mesma, foi o fato de ser filha de pai negro e mãe branca. “Acredito que, em algum lugar no meu subconsciente, de muitas formas diferentes, essa foi a razão de eu não me permitir errar”, confessou em entrevista à revista Vogue Austrália.

Aos poucos, ela foi consolidando uma posição de ativista contra o preconceito. Quando seu contrato com a Disney estava encerrando, Zendaya ela impôs como condição para renovar que o canal aumentasse a diversidade na programação – com isso, ela assumiu como produtora executiva da série K.C Undercover, cuja trama gira em torno de uma família de espiões negros.

Zendaya estreou no cinema em 2017 em Homem Aranha: De Volta ao Lar e a participação, embora pequena, chamou atenção da crítica. Isso lhe rendeu mais destaque, dois anos depois, em Homem-Aranha: Longe de Casa. Outro papel de destaque, ela ganhou em O Rei do Show, estrelado por Hugh Jackman.

O amadurecimento artístico veio com a série Euphoria, série da HBO que segue um grupo de estudantes do ensino médio através de suas experiências de sexo, drogas, amizades, amor e trauma. Zendaya vive Rue Bennett, adolescente que impressiona logo ao ser apresentada ao público, quando volta para casa após uma overdose e imediatamente compra mais drogas.

Ela deverá ser o par de Timothéé Chalamet no filme Duna, nova versão cinematográfica do romance de Frank Herbert. Vai contracenar também com Jake Gyllenhaal e Ansel Elgort, no thriller Finest Kind, além de mais participações nas próximas sequências de Homem-Aranha.