'WandaVision': Episódio final encerra luto de Wanda e prepara terreno para próximos capítulos

Se você era um dos fãs que estava fazendo mil teorias sobre os significados de WandaVision para o Universo Cinematográfico Marvel, pode ser que saia do episódio 9 um tanto decepcionado. Mas, para quem gostou da rara exploração do luto e do trauma, o capítulo final da série foi um belo encerramento e de quebra ainda preparou o terreno para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Capitã Marvel 2 – fique até o final, porque há uma cena no meio e outra no final dos créditos.

Foram muitas as teorias ao longo das nove semanas em que a série, a primeira produzida pelo Estúdio Marvel, esteve no ar no Disney+:

Haveria um grande vilão por trás de tudo, talvez Mefisto?

Seria o atual diretor da S.W.O.R.D., Tyler Hayward (Josh Samberg), o Mefisto?

Ou seria ele um Skrull?

Quem de fato é o Pietro (Evan Peters) que apareceu em Westview e supostamente está sob a influência de Agatha (Kathryn Hahn)?

Os gêmeos Tommy e Billy são de verdade?

Algum personagem importante vai fazer uma participação especial?

O episódio 9 respondeu a algumas dessas perguntas:

Pode ser que sim, pode ser que não.

Não sabemos.

Não sabemos.

Um ator? Mas com poderes?

Não. Sim. Depois da cena extra, não sabemos.

Não teve nem Loki nem Doutor Estranho nem Reed Richards. Então não.

E, claro, deixou um monte de questões em aberto, porque, afinal, WandaVision tem nove episódios, mas no fim é como se fosse apenas um capítulo da saga Universo Cinematográfico Marvel. E nesse capítulo Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) assumiu sua verdadeira identidade de Feiticeira Escarlate, com figurino e tudo, graças a um empurrãozinho de Agatha. Sendo a Feiticeira Escarlate, ela tem poder de destruição inigualável. Aliás, o que aconteceu com Agatha depois de aprisionada por Wanda na personagem de vizinha enxerida numa Westview que não existe mais?

O episódio 9 também é uma clara ponte para Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, já que Wanda agora está trabalhando na sua magia. Lembrando que nos planos originais da Fase 4 do UCM, pré-pandemia, WandaVision viria coisa de semanas antes de Doutor Estranho 2 e depois de Viúva Negra, Falcão e Soldado Invernal, Eternos e Shang-chi. A sequência de Doutor Estranho agora está programada para maio do ano que vem. O episódio também introduz Capitã Marvel 2, com a cena no meio dos créditos em que Monica Rambeau (Teyonah Parris) é chamada ao cinema de Westview e recebe a notícia de que um amigo de sua mãe a chama do espaço. A mensageira revela ser uma Skrull. Seria a tão esperada introdução da série Invasão Secreta, em que Skrulls estariam vivendo entre nós e se fazendo passar até por heróis? Capitã Marvel 2 tem estreia prevista para novembro de 2022.

O episódio final também teve um confronto entre o Visão de Wanda e o Visão Branco (ambos feitos por Paul Bettany). Eles têm uma discussão filosófica envolvendo o paradoxo do navio de Teseu. A discussão proposta é: o personagem da mitologia grega saiu de um ponto A para um ponto B, mas ao longo dos anos substituiu partes do navio por novas. Esse navio que chegou ao ponto B é o mesmo que partiu do ponto A? E se uma das partes substituídas for usada para fazer um novo navio, esse novo navio é o navio de Teseu? Tudo isso para discutir, claro, quem é o Visão verdadeiro, aquele criado por Wanda em sua realidade própria, para lidar com sua perda, ou aquele feito a partir das partes recuperadas do antigo Visão pela S.W.O.R.D.? A resposta da série é nenhum dos dois e ambos.

Agora munido de memória, o Visão Branco some. Para onde ele foi? O Visão que fica pergunta diretamente a Wanda: “O que eu sou?”. E a resposta é: “Você, Visão, é a parte da Joia da Mente que vive em mim. Você é um corpo de fios e sangue e osso que eu criei. Você é minha tristeza e minha esperança. Mas, principalmente, você é meu amor”. Wanda finalmente conseguiu viver seu luto. “Nós já nos despedimos antes, então faz sentido achar que...”, diz Visão, para que Wanda complete: “...diremos olá novamente”. Visão vai voltar, e os dois vão se encontrar, onde quer que seja. É uma mensagem de conforto para quem viveu perdas e uma dica de esperança de futuro para os personagens no UCM.