Veja tudo o que Darth Vader já disse na série 'Obi-Wan Kenobi'

Darth Vader é um homem de poucas palavras.

Talvez seja porque Anakin Skywalker, o Jedi queimado e quebrado que está sob sua armadura negra, está muito danificado para ser tão tagarela quanto era como um jovem Padawan. Talvez dói apenas para falar com toda aquela robótica ligada a ele, especialmente o pesado respirador. Ou talvez as dublagens de James Earl Jones sejam muito caras.

Seja qual for o caso, quando o Lorde Sith fala, é sempre um grande problema.

O hype da revanche entre Obi-Wan Kenobi e seu ex-aprendiz é tanto uma guerra de palavras quanto um esperado duelo de sabres de luz. Mas Darth Vader só fala quando considera você digno de ouvir sua voz - e isso não acontece antes de três episódios da série Obi-Wan Kenobi na Disney+. Qualquer outra coisa é um desperdício de respiração tecnologicamente aprimorada. E às vezes seus verdadeiros sentimentos não são ditos.

Aqui está cada palavra dita por sua Alteza do Mal, organizada por episódio. Considere-nos o seu tradutor de Darth Vader com nossos comentários. Não são necessários droides.

Episódio 3

"Onde ele está?"

Nada para ver aqui. Apenas um pouco de obsessão por Obi-Wan Kenobi que sem dúvida atrapalhará os avanços do império.

"O Grande Inquisidor não significa nada. Kenobi é tudo o que importa agora. Está entendido?"

Eu passo pelos Grandes Inquisidores como passo pelos ternos de black metal. O título deste show é Obi-Wan Kenobi, não Grande Inquisidor. O que você acha que é isso, um episódio de Star Wars: Rebels ou algo assim? Traga-me Kenobi ou arranje outro emprego.

"Eu tenho observado você, Terceira Irmã. Eu sei o que é que você procura. Prove a si mesmo, e a posição de Grande Inquisidora é sua. Falhe comigo e você não viverá para se arrepender."

Fico feliz em lhe dar esta posição, embora provavelmente vá destruí-la.

"Você não pode correr, Obi-Wan."

Você cortou minhas pernas e agora quer apenas correr? Acenda seu sabre de luz, seu covarde.

"Eu sou o que você me fez."

Sério, mano? Você está me perguntando o que eu me tornei? Como se você não cortasse meus membros e me deixasse em um planeta de lava em chamas? O que você quer que eu use? Um roupão?

"Os anos fizeram de você um fraco. Você deveria ter me matado quando teve a chance."

Se você acha que está velho e cansado agora, Obi-Wan... espere até se ver no Episódio IV: Uma Nova Esperança.

"Agora você vai sofrer, Obi-Wan. Sua dor está apenas começando."

Bobo Obi-Wan. Você não achou que ia me deixar queimar e me forçar a usar esse terno de metal que coçava pelo resto da minha vida e eu não ia tentar te queimar. Eu gosto do meu Jedi bem passado.

"Traga-o para mim."

Mesmo que os Stormtroopers tenham a pior pontaria da galáxia, vou confiar a vocês, idiotas, que me tragam um Obi-Wan Kenobi grelhado em chamas e espero que nada dê errado nos 10 segundos que você deve levar para fazer isso? Ei... isso é um rebelde com uma arma escondida em um penhasco? Ah, merda.

Episódio 4

"Você foi avisado do que a derrota traria. Não tolerarei mais sua fraqueza."

A menos, é claro, que você, Terceira Irmã, tenha planejado essa besteira.

"Parece que eu subestimei você."

O que é isso, Terceira Irmã? Oh, você colocou um rastreador em um aspirante a droide BB-8? E agora sabemos exatamente para onde Obi-Wan Kenobi está indo? Foi mal. Você pode viver. Por enquanto.

"Não pode haver erros. Você tem certeza de que o rastreador está com ele?"

Este outro inquisidor dos filmes Velozes e Furiosos está pronto para substituí-lo. Tem certeza de que o rastreador é preciso?

Episódio 5

"Não estou interessado em civilidades. Onde ele está?"

Menos conversa, Terceira Irmã. Mais Kenobi.

"Você fez bem. Ajoelhe-se, Grande Inquisidora."

Definitivamente vou tentar te matar mais tarde, minha querida Terceira Irmã.

"Estabeleça um curso, capitão. Partimos para Jabiim imediatamente."

Jedi estúpido. Eles nunca tiveram seus próprios pilotos pessoais como eu. Meu império é grande.

"Tranque a instalação."

Agora você é o único em uma lata escura, Kenobi. Desfrute.

"Não são eles que precisamos destruir. Inicie o ataque."

Rebeldes, tragam-me Kenobi.

"Diga a ela para se afastar. Kenobi já é nosso."

Agradeça à Terceira Irmã por prender Kenobi. Vou destruir os dois agora. Obrigado.

"Onde ele está? Eu mesmo o trarei."

Obi-Wan está morando na minha cabeça danificada sem pagar aluguel. Melhor não deixar o Imperador saber disso.

"Ele foi sábio em usar você contra mim."

Obi-Wan é muito sábio. Mas eu sou mais sábio. Tudo o que ele pode fazer eu posso fazer melhor.

"Você realmente acreditou que eu não vi, jovem? Você não tem mais utilidade."

Claro que eu sabia que você era um jovem Jedi, meu caro, e matei todos os seus amigos quando caí no Lado Negro. Eu nunca esqueço um rosto. Eu sou Darth Vader.

Episódio 6

"Aumentar o poder de fogo."

Será que realmente atingimos nossos alvos?

"Esse é ele."

Obi-Wan Kenobi - Eu conheceria esse cara em qualquer lugar. Já te contei o que ele fez comigo em Mustafar?

"Ele não é um Jedi qualquer. Siga Kenobi."

Claramente isso é pessoal.

"Prepare meu navio. Vou enfrentá-lo sozinho."

Eu sou um piloto melhor do que todos vocês de qualquer maneira. Você deveria ter me visto correr quando criança.

"Você veio para me destruir, Obi-Wan?"

Isso está começando a se tornar uma birra com você.

"Então você vai morrer!"

Esperançosamente.

"Sua força voltou. Mas a fraqueza ainda permanece. E é por isso que você sempre perderá."

(Esta é realmente uma frase muito legal de Darth Vader. Uma das melhores de todos os tempos, na verdade. Nenhuma tradução necessária aqui.)

"Você realmente achou que poderia me derrotar? Você falhou, Mestre."

Eu provavelmente deveria checar embaixo de toda essa pedra para ter certeza de que Obi-Wan está realmente acabado. Isso sempre volta para me morder. Ele já está atrás de mim com um sabre de luz, não é?

"Anakin se foi. Eu sou o que resta."

Tudo o que resta de mim é um monstro em uma caixa preta de emoções.

"Eu não sou seu fracasso, Obi-Wan. Você não matou Anakin Skywalker. Eu matei. Da mesma forma, eu vou destruir você!"

Não é você. Sou eu. Mas você ainda deve ser destruído.

"Obi-Wan! Obi-Waaaaan!"

Eu não posso gritar KENOBIIIIIIIIII porque isso é coisa de Darth Maul. Aquele cara gostaria de ser eu.

"As sondas estão rastreando todos os sistemas dentro do alcance. Destruiremos tudo em nosso caminho até que ele seja encontrado."

Eu não posso acreditar que deixei Obi-Wan me enrolar para pensar que ele era fraco. Agora tenho que tentar eliminá-lo. Novamente.

"Ele não vai fugir de mim novamente. Kenobi não significa nada. Eu sirvo apenas a você, meu Mestre."

Você pode dizer que estou OK com meus sentimentos agora, Mestre? Você tem sorte de eu ainda atender suas ligações depois do que aconteceu com Padmé Amídala (Nathalie Portman). Obi-Wan me disse para não confiar em políticos.