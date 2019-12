Veja séries que estreiam em janeiro nas plataformas de streaming

Para quem vai ficar em casa depois das festas de fim de ano, os serviços de streamming oferecem boas opções de séries com estreia em janeiro. Confira o que a Netflix, HBO e Amazon trazem de novidades, escolha suas séries preferidas e tenha uma boa maratona!

Netflix

Titãs - Temporada 2 (10 de janeiro)

As coisas mudaram. Robin e os Titãs não são mais um grupo de desajustados, como no passado. Seus inimigos também não.

AJ and The Queen (10 de janeiro)

Ru Paul interpreta uma drag queen sem sorte que atravessa os EUA numa van na companhia de uma geniosa órfã de 11 anos.

Sex Education: Temporada 2 (17 de janeiro)

Sexo anda bagunçando a cabeça da turma. Na escola, Otis é o mais improvável especialista no assunto. A série teen está de volta para a temporada 2.

O Mundo Sombrio de Sabrina: Parte 3 (24 de janeiro)

Kiernan Shipka está de volta como Sabrina, a garota metade bruxa, na terceira parte da série de terror teen baseada nos quadrinhos da Archie.

HBO GO

The Outsider (12 de janeiro)

Estrelada por Jason Bateman, e baseada em mais um livro de Stephen King. A nova produção também conta com Ben Mendelsohn no elenco, e explora a investigação sobre o terrivel assassinato de uma criança, e a força misteriosa que cerca o caso.

Amazon Prime Vídeo

Star Trek: Picard (24 de janeiro)

A aguardada produção traz Sir Patrick Stewart revivendo seu papel icônico de Jean-Luc Picard, o qual interpretou por sete temporadas na série Star Trek: The Next Generation. O novo capítulo da saga acompanha o inesquecível personagem em uma nova jornada de sua vida. Além de Stewart, o elenco também conta com Santiago Cabrera, Michelle Hurd, Isa Briones e Jonathan del Arco.

Tudo ou Nada: Seleção Brasileira (31 de janeiro)

O Amazon Prime Video vem com sua primeira inserção brasileira na série documental “All or Nothing”, que acompanha equipes esportivas ao redor do mundo. Como o nome diz, “Tudo ou Nada” mostrará a jornada da nossa seleção de futebol durante a Copa América de 2019. (Esta série ainda não possui trailer publicado)