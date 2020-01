Veja séries e filmes que estreiam em fevereiro nas plataformas de streaming

Como já virou costume, destacamos aqui algumas das inúmeras atrações, entre séries e filmes, que chegam no mês de fevereiro em várias plataformas de streaming.

Entre as inúmeras opções, selecionamos novidades que entram no catálogo da Netflix, HBO GO, Globoplay e Amazon Prime Vídeo. Confira a seguir e boa diversão!

Netflix

DIA 6

Vikings: Temporada 6

Na temporada final, Bjorn é o novo rei de Kattegat, Ivar se refugia na Rússia e Lagertha planeja uma aposentadoria tranquila no campo.

DIA 7

Locke & Key: Temporada 1

Após a morte do pai, três irmãos se mudam para uma antiga mansão repleta de chaves mágicas. História baseada nos quadrinhos de Joe Hill e Gabriel Rodríguez.

DIA 13

Narcos: México - Temporada 2

Félix precisa lidar com os EUA e as consequências de seus atos contra o DEA, ao mesmo tempo em que enfrenta oposição dentro do próprio grupo.

DIA 14

As Telefonistas: Temporada Final - Parte 1

Com a ajuda de amigos próximos, Lidia volta à Espanha para tentar encontrar a filha enquanto o país enfrenta as consequências de uma guerra civil.

DIA 20

Spectros: Temporada 1

No bairro da Liberdade, em São Paulo, um grupo de adolescentes se vê em meio a uma disputa envolvendo forças sobrenaturais e espíritos japoneses.

DIA 24

Better Call Saul: Temporada 5

A série derivada de “Breaking Bad” conta a história da transformação do advogado Jimmy McGill no sem escrúpulos Saul Goodman.

DIA 27

Altered Carbon: Temporada 2

Quando um trabalho leva Takeshi Kovacs de volta ao Mundo de Harlan em uma nova capa, ele encontra o planeta em guerra e seu grande amor em apuros.

Filmes e documentários

DIA 1º

La La Land: Cantando Estações

Em Los Angeles, um casal de artistas enfrenta um difícil dilema quando seus projetos pessoais colocam em risco o romance entre eles. Com Emma Stone e Ryan Gosling, o filme venceu seis Oscar.

DIA 7

Quem Matou Malcolm X?: Temporada 1

Décadas após o assassinato do líder afro-americano Malcolm X, um ativista embarca na difícil missão de descobrir a verdade.

DIA 10

Meu Malvado Favorito 3

Gru perdeu o emprego por não prender um astro infantil que se tornou um supervilão. Agora, ele acaba de descobrir que tem um irmão gêmeo!

DIA 11

Camino a Roma

O documentário mostra os bastidores da produção de "Roma", filme de Alfonso Cuarón vencedor do Oscar. Entre os entrevistados está o próprio diretor.

DIA 12

Para todos os garotos: P.S. ainda amo você

Agora é oficial: Lara Jean e Peter são um casal. Eles só não esperavam que um outro destinatário das cartas de amor de Lara resolvesse entrar em cena.

DIA 14

Shaun o Carneiro - O Filme - A Fazenda contra-ataca

Nesta nova aventura dos criadores de "Wallace & Gromit", Shaun e o rebanho ajudam uma adorável alienígena após sua nave cair na Terra.

DIA 19

The Chef Show: Volume 3

Acompanhe Jon Favreau e Roy Choi em novas viagens cheias de comidas deliciosas e conversa boa com chefs famosos.

DIA 28

Por Lugares Incríveis

Neste filme baseado no best-seller, dois adolescentes em transformação lidam juntos com suas feridas emocionais. Com Elle Fanning e Justice Smith.

A Trincheira Infinita

Com medo de retaliações, um espião da Guerra Civil Espanhola se esconde durante 33 anos. Baseado em fatos reais. Com Antonio de la Torre e Belén Cuesta.

Globoplay

DIA 7

Arcanjo Renegado

Narra a história de Mikhael (Marcelo Mello Jr.), um sargento comandante de uma equipe do BOPE no Rio de Janeiro. Criação de José Júnior, direção Geral de Heitor Dhalia e direção de André Godói.

HBO GO

DIA 10

McMillion$

A série documental explora o impressionante caso da mente criminosa conhecida como Uncle Jerry, que entre 1989 e 2001 deu golpes envolvendo uma ação promocional da rede McDonald’s com o jogo de tabuleiro Monopoly. Primeiro chega ao canal HBO e, na sequência, no HBO GO.

DIA 17

Last Week Tonight With John Oliver

Criado como um resumo satírico das notícias da semana, com fatos da política e outros assuntos presentes no debate público, e trazendo as problemáticas dos Estados Unidos em um contexto de eleições presidenciais, série volta com a sua sétima temporada.

Amazon Prime Vídeo

DIA 21

Hunters

Série acompanha um grupo de caçadores de nazistas em Nova York, em 1977, que descobrem centenas de nazistas do alto escalão vivendo entre nós e conspirando para estabelecer um Quarto Reich no EUA. Elenco conta com Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Tiffany Boone, Greg Austin, Lena Olin.