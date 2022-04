Veja 10 estreias imperdíveis no streaming em maio

Para tentar descomplicar um pouco a vida do público que tem acesso ao streaming, o Caderno 2 decidiu dar uma ajudinha e selecionou algumas novidades que chegam em maio. Tarefa nada fácil, pela enormidade de atrações, mas a ideia é pinçar produções das diferentes plataformas, como Disney+, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte, Apple TV+, Discovery+ e HBO Max. Entre os destaques, a primeira parte da quarta temporada de Stranger Things, Obi-Wan Kenobi e A Escada, com Colin Firth e Toni Collette.

Veja a seguir, dez atrações imperdíveis selecionadas, e boa diversão.

Amazon Prime Vídeo

Night Sky - 20 de maio

Série em oito episódios que traz no elenco Sissy Spacek, J.K. Simmons, Chai Hansen, Kiah McKirnan, Julieta Zylberberg, Rocío Hernández e Adam Bartley. Obra de ficção científica, Night Sky acompanha Irene (Spacek) e Franklin York (Simmons), um casal que descobriu, anos atrás, uma câmara enterrada em seu quintal que inexplicavelmente os leva a um planeta estranho e deserto. Eles guardam cuidadosamente seu segredo desde então, mas quando um jovem enigmático entra em suas vidas, a existência tranquila é rapidamente abalada e mistérios serão revelados.

Apple TV+

Teerã - segunda temporada - 6 de maio

Com Glenn Close no elenco, a segunda temporada da série Teerã acompanha a agente do Mossad, Tamar (Niv Sultan), que se infiltra na capital no Ira em uma missão extremamente perigosa para destruir um reator nuclear. Mas a estratégia não tem sucesso e ela terá de buscar alternativa, que será arriscada para as pessoas próximas a ela.

Belas Artes à La Carte

O Ídolo Caído - 5 de maio

Dirigido por Carol Reed, o filme, de 1948, acompanha a vida de Philippe, filho do embaixador que convive com a complexidade dos adultos dentro da embaixada. Naquele local repleto de informações sigilosas, o garoto se afeiçoa ao mordomo, Baines. Quando o amigo é visto como suspeito de ter assassinado sua mulher, e estar envolvido com a secretária, o menino procura salvar Baines, para isso, terá de falar mentiras, o que complicará ainda mais a situação.

Discovery+

Herdeiros do Esporte - 14 de maio

A série documental acompanha três jovens atletas que ganham mais notoriedade por serem filhos de ícones do esporte - Dwyane Wade, Evander Holyfield e Randall Cunningham. Produção segue os esportistas enquanto se esforçam para deixar a própria marca no universo extremamente competitivo dos esportes de alto nível.

Disney+

Obi-Wan Kenobi - 27 de maio

Ewan McGregor volta ao seu papel mais icônico como o mestre Jedi. Minissérie tem sua história se passando dez anos após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith, momento em que Obi-Wan Kenobi teve sua maior derrota: a queda e corrupção de seu melhor amigo e aprendiz de jedi, Anakin Skywalker, que foi para o lado negro da força, transformando-se em ninguém menos que Darth Vader (Hayden Christensen). Integram o elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdié.

Os Tênis Encantados - 13 de maio

Aspirante a designer de tênis, El (Jacobs e Lexi Underwood) trabalha como estoquista em uma loja de sapatos e esconde seu talento artístico. Uma conexão estranha surge após ele ter um encontro casual com Kira King, filha de Darius King - a lenda do basquete - uma espécie de “Princesa Azul” de Manhattan. Com a ajuda de seu melhor amigo e um pouco de magia, El encontra coragem para usar seus talentos e sonhar alto.

HBO Max

A Escada - 5 de maio

Protagonizada por Colin Firth e Toni Collette, a minissérie A Escada é baseada em história verdadeira. Composta por oito episódios, produção explora a vida de Michael Peterson (Firth), sua vasta família da Carolina do Norte e a morte suspeita de sua mulher, Kathleen Peterson (Collette).

A Mulher do Viajante do Tempo - 15 de maio

Série original conta uma história de amor com toque mágico entre Clare e Henry. Os dois estão apaixonados, mas possuem o estranho poder de viajar no tempo, o que nem sempre é uma coisa boa, mas que remete ao dilema de amor e tempo. No elenco, Rose Leslie, Theo James, Desmin Borges e Natasha Lopez .

Netflix

Stranger Things - 27 de maio

Novamente, a escuridão paira sobre Hawkins, remetendo a lembranças perturbadoras, terror e a ameaça de uma guerra. Com essa nova ameaça, o secreto Mundo Invertido poderá ser melhor entendido. A série chega agora com a primeira parte da quarta temporada, com a segunda prevista para estrear em 1º de julho. No elenco, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo.

O Soldado que Não Existiu - 11 de maio

Baseado em uma história real de desinformação, o filme mostra como dois agentes britânicos criaram uma estratégia bizarra para enganar os nazistas e alterar o curso da Segunda Guerra Mundial. No elenco, Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald.