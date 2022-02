'Valhalla', da Netflix, explora o universo dos Vikings

A nova série Vikings: Valhalla, que estreia na próxima sexta-feira na Netflix, combina drama e fatos históricos para narrar as aventuras dos Vikings de mais de mil anos atrás, começando com uma missão de vingança contra a coroa inglesa. Passada cerca de 100 anos antes do final do sucesso Vikings, o programa conta as histórias de figuras nórdicas como o explorador Leif Eriksson, sua irmã Freydis Eriksdotter e o determinado príncipe Harald Sigurdsson.

"Foi ótimo mergulhar na lenda que vive nessas sagas, mas desconstruindo-as para contar uma verdadeira história humana", disse o ator Sam Corlett, que interpreta Leif, à Reuters.

Leia Também Oscar 2022: veja onde assistir aos principais filmes indicados

O enredo acompanha os groenlandeses Leif e Freydis, que viajam a Kattegat em uma missão de vingança pessoal, mas são logo atraídos por Harald (Leo Suter) e o Rei Canute (Bradley Freegard) para vingar os reis Vikings mortos na Inglaterra.

Enquanto isso, Freydis, interpretada pela atriz Frida Gustavsson, é adotada pela líder feminina de Kattegat, Jarl Haakon, vivida por Caroline Henderson, desenvolvendo um laço forte também compartilhado pelas duas atrizes.

"Foi incrível trabalhar em um show onde você tem espaço para duas protagonistas femininas fortes que estão trabalhando juntas", disse Frida Gustavsson.