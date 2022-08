True crime além de 'Pacto Brutal', sobre Daniella Perez: Veja o que assistir no streaming

O gênero 'true crime', ou seja, produções que retratam crimes que aconteceram na vida real, tem ganhado bastante destaque nas plataformas de streaming ao longo dos últimos anos. Seja se aprofundando em casos antigos, como no recém-lançado Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez, ou mais recentes, como sobre o caso João de Deus, com depoimentos e imagens da vida real ou de forma encenada em dramaturgia, há diversas opções de filmes, séries e documentários para assistir em serviços como Netflix, Globoplay, Prime Vídeo e HBO Max. Confira algumas abaixo.

'O Desaparecimento de Madeleine McCann' (Netflix)

O documentário entrevista diversos especialistas e pessoas envolvidas na investigação do episódio em que a jovem britânica foi dada como desaparecida em Portugal no ano de 2007. Com reviravoltas na condução do caso, que teve ampla cobertura da imprensa à época, até hoje não foi dado como resolvido.

'O Caso Evandro' (Globoplay)

A série aborda um caso de desaparecimento e assassinato de um garoto no interior do Paraná nos anos 1990, e a série de acontecimentos que o rondam.

'Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez' (HBO Max)

A ideia da série documental é se aprofundar no assassinato da filha de Gloria Perez, então no elenco da novela das oito, De Corpo e Alma (1992), que foi assassinada por seu colega de cena, Guilherme de Pádua, e sua esposa à época, Paula Thomaz. Com depoimentos de diversos atores e pessoas ligadas a Daniella e ao caso.

'Quem É Ghislaine Maxwell? (HBO Max)

Considerada uma das principais parceiras de Jeffrey Epstein, a socialite foi condenada por tráfixo sexual infantil e alvo de uma série documental.

'Bandidos na TV' (Netflix)

O documentário aborda acusações contra Wallace Souza, deputado amazonense que era apresentador do policialesco Canal Livre e acusado de ter conhecimento prévio de mortes causadas pelo crime organizado para exibí-las em seu programa.

'João de Deus': Cura e Crime' (Netflix) e 'Em Nome de Deus' (Globoplay)

Duas séries documentais que abordam o caso do médium João de Deus (João Teixeira de Faria), que foi acusado de abusar diversas mulheres durante supostos atendimentos espirituais em Abadiânia, no interior de Goiás.

'A Menina Que Matou os Pais'/'O Menino que Matou Meus Pais' (Prime Vídeo)

Dois filmes sobre o caso do assassinato de Manfred e Marísia Von Richthofen foram lançados recentemente. Um aborda a visão de Suzane, a filha dos dois, e o outro a de Daniel Cravinhos, seu namorado à época. Os dois estiveram envolvidos na morte do casal juntamente com Cristian, irmão de Daniel.

3096 Dias de Cativiero (HBO Max)

O longa retrata o caso de Natascha Kampusch, sequestrada por Wolfgang Přiklopil quando era uma criança na Áustria. O título faz referência ao período em que esteve em cativeiro, cerca de oito anos, desde o dia de sua captura até sua fuga.

'Maria Marta: O Assassinato no Country Clube' (HBO Max)

A série se baseia em retomar os acontecimentos que se passam na Argentina em 2002, quando Carlos Carrascosa encontrou o corpo de sua mulher Maria Marta García Belsunce no banheiro de sua casa em um bairro de elite de Buenos Aires. A investigação, inicialmente tratada como acidente doméstico, ganhou repercussão no país.