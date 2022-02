Trailer de 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder' estreia no Super Bowl

A Amazon Studios aproveitou a audiência milionária do Super Bowl nos EUA para lançar o primeiro trailer da tão esperada série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder. O teaser de 60 segundos é o primeiro aperitivo desta ficção, codirigida pelo espanhol JA Bayona, sobre o universo fantástico criado por J.R.R. Tolkien, e que será lançado mundialmente em 2 de setembro na Amazon Prime Vídeo.

"Antes do Rei, antes da comunidade, antes do anel: uma nova lenda começa neste outono", é a única mensagem que o vídeo revela.

A prévia mostra cenas impressionantes da série, dotadas de um cenário muito parecido com a trilogia cinematográfica. A plataforma também revelou os nomes dos sete personagens principais: Príncipe Durin IV (Owain Arthur), Princesa Disa (Sophia Nomvete), Elrond (Robert Aramayo), Galadriel (Morfydd Clark), Arondir (Ismael Cruz Córdoba), Bronwyn (Nazanin Boniadi) e Halbrand (Charlie Vickers).

A trama se passa "milhares de anos antes" dos eventos da trilogia O Hobbit e O Senhor dos Anéis, na Segunda Era do universo criado por J.R.R. Tolkien para a literatura fantástica mais influente do último século, e será a primeira representação audiovisual dessa etapa em que são forjados os famosos anéis, centrais para a fábula de Tolkien.

"Até agora, o público só viu a história do Anel Único na tela, mas antes que houvesse um, houve vários... e estamos empolgados em compartilhar essa história notável de todos eles", acrescentaram os criadores da série, JD Payne e Patrick McKay, em comunicado enviado pela plataforma.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder é uma das grandes apostas televisivas para os próximos anos e envolveu um investimento de US$ 465 milhões para a Amazon, que este verão terminou de filmar a primeira temporada na Nova Zelândia.

A estreia está agendada para 2 de setembro deste ano, após cinco anos de produção, e será um trabalho da nova era do streaming com timing de velha televisão: a cada semana, novo episódio.

A ideia da empresa é repetir o fenômeno de Game of Thrones ainda em maior escala, já que a série da HBO investiu cerca de US$ 100 milhões por temporada, longe dos US$ 465 milhões da ficção da Amazon. A trilogia de filmes original arrecadou US$ 2,9 bilhões. Além de dirigir os dois primeiros episódios da série, Bayona também é produtor executivo.

Não é ainda conhecida a estrutura oficial da série, mas a revista Hollywood Reporter dá como certo que estão planejadas cinco temporadas.

O filme de terror Nope, de Jordan Peele, a série da Marvel Moon Knight com Oscar Isaac e o filme da Marvel Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foram apresentados também em trailers, além do longa da Netflix O Projeto Adam com Ryan Reynolds e o novo Jurassic World.