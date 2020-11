'The Crown': Nova temporada expõe bulimia de Diana e política de Thatcher; relembre o que é real

Uma das temporadas mais aguardadas, The Crown estreou na Netflix com a fase mais sedutora e conturbada. Enquanto a primeira-ministra Margaret Thatcher assume o governo com suas políticas de desastre, a jovem Diana Spencer, interpretada por Emma Corrin, se aproxima de príncipe Charles e passa a integrar a família Real.

A nova temporada se inspira na história da Coroa Britânica no entre o fim dos anos 1970 até os anos 1990 com a renúncia de Thatcher. Nos 10 episódios, The Crown não esconde a crise conjugal de Diana e Charles, e o sofrimento da jovem que teve problemas com bulimia. Há também o caso de um homem que invadiu o quarto da Rainha e uma história chocante das primas renegadas de lizabeth II.

Confira o que é real na nova temporada de The Crown.

A política de desastre de Margaret Thatcher

No primeiro episódio, a atriz Gillian Anderson revela sua versão para a primeira-ministra do Reino Unido, que assumiu o governo em 1979. Para Elizabeth II seria uma boa oportunidade de ter duas mulheres no poder, mas a rainha descobre que isso não será nada simples. Durante a nova temporada, The Crown vai mostrar os efeitos da política da Dama de Ferro, como o embate com os mineiros, o desemprego no país, e o conflito armado nas Malvinas.

A morte de Lord Mountbatten

O primo da Rainha e conselheiro do príncipe Charles não terá um destino feliz nesta nova temporada. The Crown vai retratar o assassinato de Lord Mountbatten, em 1979. Em férias, ele saiu para pescar na Irlanda, em férias, quando o barco em que estava explodiu. O Exército Republicao Irlandês assumiu a autoria do atentado. Além de Mountbatten, estavam no barco seu neto, Nicholas Brabourn, de 14 anos, Paul Maxwell, um garoto de 16 anos que acompanhava o passeio e a baronesa Brabourn, de 83 anos.

Príncipe Charles e Lady Diana

Grande foco desta temporada, a série vai explorar os bastidores da relação entre Charles e Diana. Desde o momento em que se conhecem, até o casamento, a série não esconde a crise conjugal. Mas também há momentos de trégua, como na viagem do casal para a Austrália, acompanhados do pequeno William. Após conhecer Camilla na terceira temporada, Charles deve prosseguir com a amante durante toda a relação com Diana. O tema é discutido com cada membro da família real, mas sem sinais de qualquer solução.

O caso de bulimia e ansiedade de Diana

Uma jovem escolhida para fazer parte da realeza. A vida de Diana era o sonho de toda garota inglesa. Mas ao conhecer príncipe Charles, Diana Spencer não tinha ideia do preço para se tornar a famosa Lady Di. Na nova temporada, The Crown expõe o sofrimento de Diana, que enfrentou bulimia nos tempos em que viveu no Palácio. Na época, o distúrbio alimentar não foi tratado já que não era um assunto discutido. As cenas fortes na série são anunciadas antes de cada episódio.

O homem que invadiu o quarto da Rainha

Insatisfeito com a política da primeira-ministra, Michael Fagan, um homem desempregado, vai contar sua história diretamente para a Rainha em 1982, quando invadiu o quarto de Elizabeth. O caso real chegou a ser noticiado porque Fagan fez duas incursões no Palácio. A primeira sem sucesso porque a Rainha não estava. Fagan foi levado para uma clínica psiquiátrica porque ainda não era crime invadir o Palácio.

Princesa Margaret e o segredo das primas rejeitadas

Mais uma história que se tornou escândalo na época, o caso das primas renegadas de Elizabeth II foi revelado em 1987. As irmãs Nerissa e Katherine Bowes-Lyon, consideradas mortas segundo a árvore genealógica da realeza, estavam internadas em um hospital psiquiátrico desde 1941. Elas nunca receberam a visita da família real. The Crown vai mostrar a descoberta de Margaret e sua insatisfação com o comportamento da Coroa diante de um caso chocante que estava às escondidadas