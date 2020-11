'The Crown': Assistimos a série e contamos como a nova temporada escancara o coração da realeza

Quando The Crown estreou sua primeira temporada em 2016, a produção original da Netflix trouxe a ousadia de unir o relato de inspiração histórica e visual deslumbrante. Mas não foi só isso.

A proposta era unir diferentes públicos, no interesse pela reconstituição da trama política da época e também pelos bastidores da realeza. Não deu outra. No ano seguinte, a série levou os principais prêmios do ano com uma narrativa ainda remota: a jovem Lilibet aceitando o desafio de se tornar rainha da Inglaterra, no fim dos anos 1950.

A cada nova temporada, a fórmula do criador Peter Morgan se mostrou mais potente que nunca. The Crown conseguiu façanhas como trocar o elenco e ainda garantir interpretações premiadas ao público, como a de Claire Foy e Olivia Colman, ambas as atrizes no papel da regente, em épocas distintas.

Depois de três temporadas, é impossível não dizer que The Crown chegou em 2020 com uma das tramas mais aguardadas: a conturbada relação de Diana Spencer, a Lady Di, e a política devastadora da ex-Primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher.

A estreante do ano, Emma Corrin, está reluzente no papel da jovem Diana - considerada uma criança para o solteirão e futuro marido Charles. Do primeiro encontro com o príncipe, nos versinhos trocados de Sonho de Uma Noite de Verão, às discussões acaloradas, Lady Di entra para a família real repleta de inseguranças.

Apesar de brilhar nos olhos azuis da personagem, o romantismo que Diana carrega consigo não sobreviverá à realeza. E ela não está sozinha, como defende a princesa Margaret, papel de Helena Bonham-Carter. A Coroa precisa parar de interferir na formação dos matrimônios.

Aliás, esta temporada é feita de desilusões amorosas. O luxo que envolve a vida da realeza é incapaz de substituir os anseios por carinho e afirmação. Sofrimento que a irmã de Elizabeth II já enfrentava desde a primeira temporada.

Entre a turnê pela Austrália e as crises de bulimia, Diana se vê acompanhada apenas das joias e vestidos. A série não esconde a negligência do príncipe Charles, que prefere se esconder na aprovação quase juvenil de sua amante Camila.

A amargura parece assombrar a todos. Princesa Anne (Erin Doherty) também vai reclamar de solidão para sua mãe, a rainha. E Tobias Menzies, o príncipe Philip, serve de consciência para Elizabeth II, na supervisão de cada membro da realeza.

No campo político, Gillian Anderson chega com o desafio de trazer mais uma mulher forte ao elenco: Margaret Thatcher. Como se fosse impossível, a atriz traz um registro de interpretação diverso de Meryl Streep no filme A Dama de Ferro, e mostra uma primeira-ministra ainda às descobertas de seu ofício - e de seu poder.

A insatisfação com o time de ministros é o primeiro ruído que desperta a força de uma mulher decidida em suas reformas impopulares. Sobre o desemprego que assola o país, a série traz um episódio sobre Michael Fagan, o homem que invadiu o quarto da Rainha, em 1982.

É dele que Elizabeth II escuta os principais impactos da política de desastre de Thatcher na vida do povo comum. Sem reservas e nenhum pudor, as duas mulheres se encontrarão no palácio à beira de uma guerra interna, que abre o início de uma crise inédita, vazada pela imprensa.

O desencanto de sua própria função e destino, parece lançar a realeza ao encontro de suas raízes mais profanas, para não dizer, eugenistas. Nesta temporada The Crown recupera a terrível história da "doença da realeza", que renegou da família real as irmãs Nerissa e Katherine Bowes-Lyon.

As duas eram primas de Elizabeth II e foram consideradas mortas, nos registros da família. No entanto, por conta do histórico mental, foram internadas em um hospital psiquiátrico em 1941. As irmãs nunca receberam a visita da família real.

De peito aberto e com revelações um tanto sombrias, a nova temporada de The Crown marca um ponto sem retorno. A coroa que brilha não é mais capaz de disfarçar a dor e o sofrimento. E seu peso faz todo mundo se curvar, até os de sangue real.