'The Boys': Karl Urban e Jensen Ackles comentam terceira temporada da série

A comédia dramática The Boys retornou para uma terceira temporada, com mais brincadeiras maliciosas de super-heróis egoístas. E a quarta já está confirmada.

Baseada na história em quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson, a série segue um grupo de vigilantes desonestos, chamado The Boys, que tenta derrubar o The Seven, um grupo de super-heróis ('supes') que são adorados pelo mundo, mas que abusam de seus poderes.

Em entrevista à Reuters, os atores Karl Urban, que interpreta o vigilante Butcher, e Jensen Ackles, que se junta como o novo super-herói Soldier Boy, falaram sobre a nova temporada, cujos dois primeiros episódios estrearam no Amazon Prime Video em 3 de junho e, a cada semana, a plataforma disponibiliza um episódio adicional a cada sexta-feira. Último capítulo da série chega em 8 de julho.

Veja abaixo trechos editados devido ao tamanho e à clareza.

Qual é o tema principal desta temporada?

Urban: Muito sobre pais e filhos, é sobre relacionamentos. A terceira temporada realmente mergulha mais fundo na humanidade e na tragédia de, você sabe, esses relacionamentos paternos.

Billy está lutando contra seus próprios demônios novamente, tornando-se o que ele se ressente - um "supe" - não é?

Urban: Para mim, o elemento divertido de jogar Butcher nesta temporada é seu nível palatável de frustração, essa incapacidade de lutar a luta do jeito que ele quer lutar e ele tem a oportunidade de nivelar o campo de jogo. E o dilema moral é você se permitir se transformar no monstro, a fim de derrotar o monstro.

Jensen, você interpreta o super-herói original. Você pode nos contar mais sobre o Soldier Boy?

Ackles: Esse personagem (Soldier Boy) é essencialmente trazido para o rebanho porque... Butcher está disposto a ir além e subir de nível para qualquer nível possível que ele precise para derrubar o que ele está tentando derrubar.

Você vê os super-heróis de forma diferente agora?

Urban: Tem sido muito interessante ver a evolução do gênero de super-heróis, e se você apenas acompanhar os dias de Adam West, de Batman, nos anos 60, e então você der uma olhada no (diretor Tim) Burton e... agora em uma ótima narrativa com o último filme de Batman e, obviamente, o Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan. The Boys se encaixa bem nesse mundo porque oferece uma narrativa alternativa à que está predominantemente no mainstream, e acho que isso faz parte do apelo.

Elenco

Compõem o elenco da The Boys, Antony Starr (Capitão Pátria), Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie), Stormfront (Aya Cash), Erin Moriarty (Starlight), Dominique McElligott (Rainha Maeve), Karen Fukuhara (The Female), Chace Crawford (Profundo), Laz Alonso (Mother’s Milk), Jessie T. Usher (Trem-Bala) e Tomer Capon (Frenchie).

A trama

Com pegada irreverente, a série The Boys é uma versão divertida do mundo dos super-heróis, onde a popularidade é ponto alto para eles, vistos como celebridades, com poder de influenciar a sociedade, mas eles acabam abusando de seus superpoderes, sem se preocupar com fazer o bem. Para controlar e impedir esses super-heróis corruptos, um grupo de vigilantes busca de forma heróica revelar a verdade sobre o grupo The Seven e o a Vought, que gerencia esses heróis.