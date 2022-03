'The Boys': 3ª temporada tem teaser divulgado pelo Amazon Prime

The Boys, série do Amazon Prime Video, teve o primeiro teaser de sua 3ª temporada divulgada na sexta, 11. Nele, são exibidas cenas inéditas com os personagens da trama, acompanhados pela música Bones, do Imagine Dragons.

O vídeo foi divulgado durante um painel no festival South by Southwest (SXSW), e posteriormente disponibilizado no canal do YouTube do serviço de streaming.

A estreia da nova temporada de The Boys está marcada para 3 de junho de 2022. Na data, será possível assistir aos três primeiros episódios. Em sequência, um novo capítulo será lançado todas as sextas-feiras. O final da temporada está previsto para 8 de julho.

O elenco da série baseada nos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson conta com Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

Assista ao teaser da 3ª temporada de The Boys abaixo: