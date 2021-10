'Succession' é renovada para quarta temporada, anuncia HBO

A HBO anunciou no início da tarde desta terça-feira, 26, a renovação de Succession para mais uma temporada. A revelação ocorre depois do sucesso da estreia do terceiro ano da história, no último dia 17, quando a série atingiu sua maior audiência desde o primeiro episódio, com 1,4 milhão de pessoas assistindo nos Estados Unidos. O anúncio foi feito nas redes sociais.

Muita coisa ainda vai rolar. #Succession volta para a 4ª temporada. https://t.co/z3PgX4UgHN — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) October 26, 2021

"A cada temporada de Sucession, Jesse Armstrong continuou a superar nossas expectativas mais otimistas, mergulhando-nos ainda mais no núcleo da família Roy com perene inteligência, humanidade e precisão", disse a vice-presidente de programação da HBO Francesca Ori em uma declaração.

Succession aborda a briga pelo poder dentro do clã dos Roy, donos de um conglomerado de mídia. A série que está na sua terceira temporada foi criada pelo britânico Jesse Armstrong e tem no elenco por Brian Cox, que interpreta o patriarca da família, que está deixando o poder. Além disso, conta com as presenças de Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook e Alan Ruck, nos papeis dos filhos Kendall, Roman, Shiv e Connor, que disputam para ver quem sucederá o pai.

A série, que ganhou nove prêmios Emmy, sete deles em 2020, incluindo o melhor drama, é exibida todos os domingos no canal HBO e no serviço de streaming HBO Max. A data de estreia da quarta temporada, no entanto, ainda não foi divulgada.