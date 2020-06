Streaming em julho de 2020: o que ver na Netflix, Prime Video e Starzplay

Todos os meses, o Estadão faz uma busca e reúnea em páginas os lançamentos nas principais plataformas de streaming em atuação no Brasil.

Entres os destaques estão Cursed - A Lenda do Lago, uma releitura da lenda do Rei Arthur, estrelado por Katherine Anne Langford (13 Reasons Why), e o premiado filme Coringa, que rendeu Oscar de melhor ator a Joaquin Phoenix, entra no catálogo da HBO GO no dia 18 de julho.

Confira:

Netflix

Séries (e Originais da Netflix*)

(01/7/2020)

Deadwind: Temporada 2 – Em meio a assassinatos e indícios de corrupção em Helsinque, os detetives Sofia Karppi e Sakari Nurmi vasculham a cidade em busca de conexões e respostas.

Finalmente… Sim! – Os especialistas Jeremiah Brent, Thai Nguyen e Gabriele Bertaccini ajudam vários casais a realizar o sonho do casamento perfeito.

(02/7/2020)

Warrior Nun – Uma jovem órfã acorda no necrotério com superpoderes e descobre que é a portadora do Halo, escolhida por uma seita secreta de freiras caçadoras de demônios. Série baseada nos quadrinhos Ben Dunn.

(03/7/2020)

As Telefonistas: Temporada final – Parte 2 – A maior rival de Lidia usa a cadeia para se vingar e deixa a heroína e suas amigas ainda mais dispostas a enfrentar o regime de Franco.

Kit de Sobrevivência – A BattlBox testa seus equipamentos de sobrevivência para que os clientes ávidos por proteção estejam preparados para incêndios, enchentes e todo tipo de catástrofe.

O Grito – Origens – Um pesquisador da paranormalidade procura obsessivamente uma casa amaldiçoada onde algo terrível aconteceu com uma mulher e seu filho há muito tempo.

(06/7/2020)

Jane The Virgin: Temporada 5 – Uma descoberta chocante complica as coisas para Jane num momento decisivo de seu relacionamento com Rafael. O passado de Petra ameaça seu futuro com J.R.

(09/7/2020)

O Último Guardião: Temporada 4 – Vizir e os Imortais governam Istambul nos dias de hoje. Hakan viaja ao passado para impedir uma guerra e Zeynep passa por uma grande transformação.

(10/7/2020)

Curta Essa com Zac Efron – Neste programa de viagens, o ator Zac Efron percorre o mundo com o especialista em bem-estar Darin Olien em busca de formas saudáveis e sustentáveis de viver.

O Crush Perfeito – O reality show acompanha seis solteiros em busca de um novo amor em São Paulo. Cada um deles vai a cinco encontros às escuras e conhece pessoas com perfis completamente diferentes. Se um dos crushes for realmente perfeito, pode rolar o segundo date em algum lugar icônico da cidade.

(15/7/2020)

Desejo Sombrio – Basta um fim de semana longe de casa para deixar o casamento de Alma em perigo. Paixão e uma tragédia a levam a questionar tudo sobre as pessoas mais próximas.

Operação Autoestima: Antes e Depois – A cirurgiã plástica Sheila Nazarian e a enfermeira Jamie usam os procedimentos estéticos mais avançados para transformar a pele dos clientes.

(16/7/2020)

Casamento à Indiana – Sima Taparia orienta clientes dos EUA e da Índia no processo de casamentos arranjados, demonstrando como o costume se mantém na atualidade.

(17/7/2020)

Boca a Boca – Em uma cidade pecuarista no interior do Brasil, adolescentes entram em pânico quando são ameaçados por uma infecção transmitida pelo beijo. Em uma trama contemporânea e obscura, a série retrata os desejos de uma juventude conectada em uma realidade física repleta de medo e desconfiança. Criada por Esmir Filho, com Denise Fraga no elenco.

Cursed – A Lenda do Lago – Nesta releitura da famosa lenda medieval do Rei Arthur, a jovem Nimue lidera uma missão cheia de mistérios para encontrar Merlin e entregar a ele uma espada ancestral. Baseada no livro homônimo de Frank Miller e Thomas Wheeler, criadores e produtores-executivos da série.

(18/7/2020)

Lista Negra: Temporada 7 – Red foi drogado e sequestrado por Katarina, mas Liz e a força-tarefa ainda têm muitas dúvidas sobre a verdadeira identidade dele.

(21/7/2020)

Como vender drogas online (rápido): Temporada 2 – Moritz e o pessoal do MyDrugs apostam cada vez mais alto. Quanto maior o sucesso, mais perigos eles terão que encarar.

(24/7/2020)

Vem Cantar! Espanha – Nesta competição musical, os participantes cantam grandes hits em busca do prêmio, que aumenta a cada nota certa e pode chegar a 30 mil euros.

(26/7/2020)

Good Girls: Temporada 3 – Mães que viraram criminosas, Beth, Ruby e Annie precisam enfrentar as consequências das aventuras da temporada anterior.

(31/7/2020)

Ninguém Mandou – Quatro adolescentes rivais se unem para derrotar os valentões e acabam levando a culpa por um crime que não cometeram. Agora, sim, é hora da vingança.

The Umbrella Academy: Temporada 2 – Os superpoderosos irmãos Hargreeves voltam para mais aventuras na segunda temporada.

Vis a vis: El Oasis – Depois de roubar jóias por vários anos, Zulema e Macarena convocam mais quatro mulheres para dar um último golpe milionário no casamento de uma família de traficantes.

Filmes

(01/7/2020)

O Sol de Riccione – Um grupo de adolescentes aproveita as férias nas praias de Riccione para fazer amizades e viver os altos e baixos dos amores de verão.

(03/7/2020)

Desperados – Depois de beber e mandar um e-mail constrangedor, a romântica Wes vai com as amigas ao México para apagar a mensagem antes que seu novo amor possa ler.

Uma Mente Canina – O pequeno gênio Oliver descobre um jeito de ouvir os pensamentos de seu cachorro e conta com a ajuda dele para manter sua família unida.

(10/7/2020)

The Old Guard – Quatro guerreiros eternos protegem a humanidade em segredo há séculos, mas são perseguidos justamente quando descobrem uma nova imortal. O filme é baseado na história em quadrinhos de mesmo nome e estrelado por Charlize Theron.

(16/7/2020)

Encontro Fatal – Uma noite no bar com um amigo leva uma advogada a se envolver em um perigoso jogo de gato e rato que coloca em risco as pessoas que ela ama.

(24/7/2020)

A Barraca do Beijo 2 – Na continuação de A Barraca do Beijo, Elle concilia o ensino médio, um relacionamento à distância, a busca pela faculdade ideal e uma nova amizade que pode mudar tudo.

É o Bicho! – Uma família recebe um circo abandonado como herança, além de uma caixa de biscoitos mágicos: quem come um se transforma em um animal de verdade.

Filmes licenciados

(01/7/2020)

The F**k-It List – Quando uma brincadeira dá errado e abala a vida de um aluno aplicado, ele cria uma lista de coisas que teria feito diferente. Talvez ainda dê tempo.

Sniper Americano – O atirador de elite Chris Kyle (Bradley Cooper) vira uma lenda protegendo as vidas de seus companheiros no Iraque, mas sua vida familiar começa a se deteriorar.

O Homem nas Trevas – Ele é cego e rico: o alvo perfeito para um roubo. Mas nada é o que parece, e três ladrões adolescentes acabam se encontrando em um jogo mortal.

A lista de Schindler – Oskar Schindler gasta toda a sua fortuna para ajudar a libertar 1.100 judeus de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Do diretor Steven Spielberg.

De Volta para o Futuro – O excêntrico inventor Dr. Brown transforma um DeLorean em uma máquina do tempo que, sem querer, transporta seu jovem amigo, Marty McFly, 30 anos para o passado.

Gatinhas e Gatões – O aniversário de 16 anos de Samantha deveria ser perfeito, isso se sua família não estivesse mais preocupada com o casamento da irmã mais velha. Que fase!

Patch Adams, o Amor é Contagioso – Após ser internado em uma clínica psiquiátrica, um homem descobre a relação entre o humor e a qualidade de vida e decide estudar Medicina. Com Robin Williams.

Elizabeth – Vencedor do Oscar, este filme sobre o poder e suas consequências retrata a rainha Elizabeth I (Cate Blanchett) sacrificando a felicidade por sua própria segurança.

Os Batutinhas – Inspirado na série de TV de Hal Roach, este filme garante muita diversão para toda a família com os maiores bagunceiros de todos os tempos.

(16/7/2020)

Homem-Aranha: De Volta ao Lar – Peter Parker está tentando voltar à sua rotina de estudante, mas a chegada do vilão Abutre põe o herói à prova.

(30/7/2020)

Harry Potter e a Câmara Secreta – Dobby aconselha Harry a não retornar a Hogwarts, mas Harry o ignora e se une a Ron e Hermione para investigar uma série de misteriosos assassinatos.

Filmes com Brad Pitt

(01/7/2020)

O Homem que Mudou o Jogo – Este drama retrata a história real do gerente de um time de beisebol que usa métodos pouco convencionais para conseguir os melhores jogadores.

Lendas da Paixão – O clã Ludlow precisa se separar quando Sam se alista, contra a vontade do pai, para lutar na Primeira Guerra Mundial.

Filmes com Tom Cruise

(01/7/2020)

Minority Report – A Nova Lei – No fim do século XXI, quando a tecnologia pode prever os crimes antes que sejam cometidos, um policial se torna o alvo de uma acusação de pré-assassinato.

(15/7/2020)

Top Gun – Ases Indomáveis – Tom Cruise interpreta Maverick, que se esforça para equilibrar sua vida, suas responsabilidades e um caso de amor enquanto compete na escola de pilotos da Marinha.

Coleção American Pie (01/7/2020)

American Pie: Caindo em tentação – Dwight Stifler e seu primo Erik estão de volta para disputar a supremacia da Casa Beta contra sua rival, a Casa Nerd.

American Pie: Tocando a Maior Zona – Matt, o irmão mais novo de Stifler, é obrigado a passar o verão no acampamento de bandas da escola, mas ele quer mesmo é aprontar.

American Pie – O Livro do Amor – Rob, Nathan e Lube encontram uma bíblia do sexo e continuam tentando perder a virgindade numa hilariante perseguição a todas as garotas disponíveis.

American Pie: O último stifler virgem – Desesperado para perder a virgindade, Erik visita seu primo Dwight Stifler na universidade com a intenção de participar de uma corrida de nudistas no campus.

Documentários e especiais

(01/7/2020)

#AnneFrank – Vidas Paralelas – Neste emocionante documentário baseado no diário de Anne Frank, a vencedora do Oscar Helen Mirren conta a história da garota judia e de cinco sobreviventes do Holocausto.

Mistérios sem Solução – Esta série clássica volta com mais desaparecimentos, mortes inexplicáveis e eventos paranormais. A chave de todos os mistérios pode estar nas mãos dos espectadores.

Ride on time – Mergulhe no universo das boy bands japonesas nesta série documental reveladora.

Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão. – Este documentário mostra a história de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história e um herói brasileiro.

(08/7/2020)

Ligue Djá: O Lendário Walter Mercado – Conheça a história do astrólogo Walter Mercado, que fez sucesso com seu estilo extravagante, chegando a atrair 120 milhões de espectadores no auge da fama. Ligue djá!

(14/7/2020)

Drogas – Oferta e Demanda – Um ex-analista da CIA investiga seis drogas ilícitas e mostra como elas levam as pessoas a comportamentos arriscados e fatais.

Somos Um Só – Ativistas de todo o mundo demonstram apoio às questões sociais neste documentário que narra a participação deles no videoclipe “Solidarité.”

Urzila Carlson: Overqualified Loser – Urzila Carlson continua garantindo o riso com suas opiniões sobre “O Grande Perdedor,” vídeos de sexo e vinho em caixa neste especial de stand-up da Austrália.

(21/7/2020)

Jack Whitehall: I’m Only Joking – Novo especial de stand-up do comediante britânico Jack Whitehall.

Street Food: América Latina – Conheça a vibrante cena gastronômica de cidades como Oaxaca, Salvador e Buenos Aires nesta série documental que viaja por seis países da América Latina, inclusive o Brasil.

(22/7/2020)

Nova York Contra a Máfia: Minissérie – Esta série documental mostra como os agentes federais derrubaram os cinco impérios da máfia de Nova York, que estavam no auge da força nos anos 1980.

(29/7/2020)

Magos do Cubo – Este documentário mostra o vínculo e o espírito competitivo que une os recordistas mundiais na resolução de cubos mágicos.

Infantil

Original Netflix

Chico Bon Bon – O Macaquinho Faz-Tudo: Temporada 2 (01/7/2020) – Chico Bon Bon e a Liga Faz Tudo resolvem qualquer problema, desde esquentar uma xícara de chocolate até resgatar um sanduíche de um cofre.

O Clube das Babás (03/7/2020) – Esta série adaptada dos livros de Ann M. Martin conta a história do grupo de amigas que criou uma empresa de babás em versão contemporânea.

Oi Ninja: Temporada 3 (10/7/2020) – Os ninjas aventureiros aprendem novos katas, conhecem o primo de Wesley e visitam a cidade natal de Baa-chan: Osaka, no Japão.

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca no Espaço (10/7/2020) – Os amigos Jorge e Haroldo, seus colegas de turma e o malvado diretor da escola são recrutados para uma missão misteriosa no espaço.

Larva: Ilhados – O Filme (23/7/2020) – As aventuras dos amigos Vermelho e Amarelo na ilha viraram filme e ficaram ainda mais divertidas.

Dragões – Equipe de Resgate: Os segredos do Melo-Draco (24/7/2020) – Quando um dragão hipnotiza todos em Huttsgalor com seu canto, a Equipe de Resgate precisa encontrar um jeito de quebrar o feitiço.

Outros

Os Jovens Titãs em Ação (01/7/2020) – Em uma nova temporada cheia de missões e muita bagunça, a equipe de super-heróis adolescentes faz um filme, inventa histórias e se aventura no espaço.

Astro Boy (15/7/2020) – Um jovem robô embarca em uma perigosa odisseia, navegando por territórios desconhecidos em busca de um propósito antes de voltar para casa e salvar as pessoas que ama.

Anime

(09/7/2020) 2020 – Japão Submerso – Uma série de terremotos atinge o Japão e obriga uma família a lutar para sobreviver em meio ao caos.

(30/7/2020) Transformers: War For Cybertron Trilogy – Nessa história sobre a origem dos Transformers, os Autobots e Decepticons lutam pelo controle do AllSpark em seu planeta agonizante.

(01/7/2020) Pokémon – A Série: Sol e Lua – Mesmo faltando apenas uma das quatro grandes provas, Ash tem muita coisa para fazer em Alola com os Ultraguardiões e seus amigos.

(08/7/2020) Yu-Gi-Oh! Temporada 1 – Com seus amigos e um espírito ancestral, Yugi Muto enfrenta o magnata Maximillion Pegasus na tentativa de recuperar a alma de seu avô.

(08/7/2020) Yu-Gi-Oh! Temporada 2 – Yugi, Joey, Tristan e Téa entram no campeonato de Kaiba para tentar impedir Marik de usar cartas de deuses e dominar o mundo.

Amazon Prime Video

Séries

(01/07/2020)

Glee (Temporadas 1-6)

O professor Will Schuester tenta inspirar um grupo de estudantes a reformar o antigo coral da escola McKinley, o bem sucedido Clube Glee. Porém, a tarefa seria mais fácil se os atuais membros do grupo não fossem: um soprano nada popular, uma garota que treina para ser diva e recusa-se a fazer playback, um guitarrista nerd e uma estranha gótica. Mesmo assim, com dois verdadeiros talentos na mira, Will está determinado a fazer o que for preciso para provar que contraditores estão errados e levar o grupo de volta ao sucesso.

Homeland (Temporadas 1-7)

Um soldado americano desaparecido é recebido como herói quando regressa depois de passar oito anos em cativeiro no Iraque. Mas, a analista da CIA Carrie Mathison, que passou vários anos no Afeganistão, suspeita da história e acredita que ele possa ser um enviado pelos terroristas para atacar os EUA.

Impuros (Temporada 1)

No Rio de Janeiro dos anos 1990, em um território conflagrado por problemas sociais e onde a oportunidade do crime é muito tentadora, o jovem Evandro do Dendê (Raphael Logam) enfrenta as complexidades do mundo do tráfico e a relação complicada com a própria mãe. Ele decide vingar a morte do irmão e mata os responsáveis pelo tal assassinato, ganhando notoriedade dentro da hierarquia do comando.

Modern Family (Temporadas 1-9)

Através da perspectiva de um documentário jamais visto, a divertida série relata o dia a dia de três famílias ligadas entre si. Jay Pritchett é um homem mais velho que se casa com a latina Glória, muitos anos mais nova que ele. Os dois vivem com o filho dela, Manny, e convivem diariamente com os filhos do primeiro casamento de Jay: Claire e Mitchell. Claire é uma dona de casa casada com o corretor de imóveis Phil Dunphy e que luta para dar a melhor educação para os filhos Haley, Alex e Luke. Já Mitchell vive um relacionamento com Cameron Tucker, e resolvem adotar uma filha, Lily.

Prison Break (Temporadas 1-5)

Lincoln Burrows (Dominic Purcell) é um homem inocente acusado pelo homicídio do irmão do vice-presidente, sendo condenado a pena de morte em uma penitenciária super-máxima. Porém, seu irmão, Michael Scofield (Wentworth Miller), bola um plano para tirar Lincoln da cadeia. Enviado para Fox River, Michael começa a executar a sua estratégia, mas logo percebe que está no meio de uma perigosa conspiração.

(03/07/2020)

HANNA (Temporada 2)

Na nova temporada, Hanna arrisca sua liberdade para resgatar sua amiga Clara (Yasmin Monet Prince) das garras do programa Utrax, agora dirigido por John Carmichael (Dermot Mulroney) e com segundo comando de Leo Garner (Anthony Welsh). Hanna encontra ajuda improvável de sua inimiga anterior, a agente da CIA Marissa Wiegler (Mireille Enos), que deve proteger a si mesma e a Hanna da organização cruel em que ela confiou um dia.

No entanto, à medida que Hanna se aprofunda no mundo ilusório de The Meadows e conhece outros como ela, incluindo Sandy (Áine Rose Daly) e Jules (Gianna Kiehl), a garota começa a questionar seu papel no contexto mais amplo do programa de assassinatos de Utrax e, finalmente, o lugar que ela realmente pertence.

Mad Men (Temporadas 1-7)

Aclamada pela crítica e vencedora de múltiplos prêmios, a série mostra Nova York nos anos 60. O protagonista Don Draper, diretor de criação da agência Sterling Cooper, enfrenta dificuldades para permanecer no topo do mundo de grande pressão das agências de publicidade na Madison Avenue. Em torno dele estão sua família, os demais sócios e os funcionários da agência. A rotina de Don, suas relações pessoais e profissionais acabam mostrando as mudanças sociais e morais dos Estados Unidos na década de 1960.

(07/07/2020)

Arquivo X (Temporadas 1-11)

Os agentes especiais do FBI Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson) investigam casos inexplicáveis que os levam a conspirações alienígenas envolvendo o governo, conhecidos como Arquivo X. Embora o governo esteja convencido de que os relatórios sejam falsos, os detetives não descansam até que consigam provar a verdade.

(15/07/2020) #Mechamadebruna (Temporadas 1-3)

A jovem de classe média Raquel (Maria Bopp) decide virar garota de programa, adotando o apelido “Bruna Surfistinha”. A cafetina experiente Stella abriga a jovem em sua casa, onde ela não demora muito para se sobressair e gerar inveja nas colegas de trabalho, se tornando a favorita da clientela. Mas, como nem tudo são flores, Bruna começa a se confrontar com a dura realidade do ramo da prostituição. Porém, a garota supera todos os desafios e, em pouco tempo, se torna a prostituta mais requisitada de São Paulo.

Filhos da Anarquia (Temporadas 1-7)

Em uma pequena cidade fictícia no norte da Califórnia, nos EUA, habita o clube de motociclistas Sons of Anarchy /SOA (Filhos da Anarquia). O grupo lida com atividades ilícitas como o tráfico de drogas e filmes pornô e é liderado por Clay Morrow (Ron Perlman) e Jax Teller (Charlie Hunnam). Enquanto tentam conciliar a sua ocupação com a família e os filhos, eles precisam conviver com opiniões diferentes: enquanto Morrow acredita na tradição violenta, Teller se inspira no discurso revolucionário do diário de seu falecido pai.

(24/07/2020)

Uma Família da Pesada (Temporadas 15-17)

A história gira em torno da casa da família Griffin, onde vivem dois adolescentes, um cachorro cínico que é mais esperto que todos os humanos, e um bebê maléfico que arquiteta inúmeras tentativas de erradicar sua mãe. Encabeçando essa família estranha e disfuncional está Peter Griffin, que dá o seu melhor para fazer o que é certo, mas comete erros legendários.

Filmes

(01/07/2020)

Velozes e Furiosos 6

Desde que o golpe de Dom (Vin Diesel) e Brian (Paul Walker) no Rio de Janeiro deixou o grupo com 100 milhões de dólares, a equipe se espalhou pelo mundo. Um dia, Hobbs pede a Dom que reúna um grupo de elite em Londres e apreenda uma organização de mercenários nas ruas, cujo mentor é apoiado por Letty, a antiga namorada de Dom que ele acreditava estar morta.

Velozes e Furiosos 7

Após os acontecimentos em Londres, Dom (Vin Diesel), Brian (Paul Walker), Letty (Michelle Rodriguez) e o resto da equipe têm a chance de voltar para os Estados Unidos e recomeçar suas vidas. Mas a tranquilidade do grupo é destruída quando Deckard Shaw (Jason Statham), um assassino profissional, quer vingança pelo acidente que deixou seu irmão em coma. Agora, a equipe tem de unir forças para deter um vilão novo e ainda mais perigoso. Dessa vez, não se trata apenas de uma questão de velocidade: a corrida é pela sobrevivência.

Halloween

O filme é o décimo primeiro da franquia (2018). Quatro décadas depois de ter escapado do ataque de Michael Myers em uma noite de Halloween, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) terá que confrontar o assassino mascarado pela última vez. Ela foi perseguida pela memória de ter sua vida por um triz, mas, dessa vez, quando Myers retorna para a cidade de Haddonfield, ela está preparada.

Halloween 4: O Retorno de Michael Myers

Michael Myers, que parecia estar catatônico, foge do Hospital de Segurança Máxima Ridgemont ao descobrir que tem uma sobrinha. A garota, que tem uma nova família, tem pesadelos com o tio, que pretende matá-la.

Halloween 5: A Vingança de Michael Myers

A jovem Jamie perde a fala e desenvolve uma ligação telepática com o tio demoníaco, Michael Myers. O engenhoso Dr. Sam Loomis percebe isso e prepara uma armadilha para, finalmente, pôr fim à fúria do assassino.

Um Hotel Bom pra Cachorro

Depois de se mudarem para um orfanato que proíbe animais de estimação, os irmãos Andi (Emma Roberts) e Bruce (Jake T. Austin) precisam encontrar rapidamente um lar para o seu cachorro Sexta-feira. Um dia, eles acham um hotel abandonado e com a ajuda das habilidades mecânicas de Bruce, o local torna-se um paraíso para Sexta-feira e outros animais abandonados.

Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

O capitão Salazar (Javier Bardem) é a nova pedra no sapato do capitão Jack Sparrow (Johnny Depp). Ele lidera um exército de piratas fantasmas assassinos e está disposto a matar todos os piratas existentes na Terra. Para escapar, Sparrow precisa encontrar o Tridente de Poseidon, que dá ao seu dono o poder de controlar o mar.

Precisamos Falar Sobre o Kevin

Maltratada, Eva (Tilda Swinton) tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive evitando as pessoas. Ela nunca quis ser mãe e, por isso, tem uma relação complicada com seu filho primogênito, Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller). Agora, o adolescente está preso por ter sido o responsável por uma tragédia, e Eva tenta lidar com a sensação de culpa pelo que aconteceu.

Detona Ralph

Ralph está cansado de ser desprezado no seu próprio jogo de fliperama, o popular Conserta Félix Jr. Para ganhar a atenção do herói Felix e todos os outros personagens, o vilão tem um plano e sai em busca de uma medalha, com a intenção de provar o seu valor.

(15/07/2020)

​Assalto Ao Banco Central

Acompanhado das pessoas certas, um homem conhecido como Barão (Milhem Cortaz) põe em prática o plano perfeito para assaltar o Banco Central e leva toneladas de dinheiro sem disparar nenhum alarme e sem dar um tiro. Cerca de três meses após a operação, R﹩ 164,7 milhões foram roubados do Banco Central, em Fortaleza, no Ceará

O Casamento De Romeu E Julieta

Julieta (Luana Piovani) é filha de Alfredo (Luís Gustavo), torcedor fanático do Palmeiras, e se apaixona pelo médico Romeu (Marco Ricca), corintiano roxo. Para não desagradar a família da moça, ele finge torcer para o Palmeiras, chegando a se filiar como sócio do clube, mas acaba se envolvendo em confusão.

S.O.S. Mulheres Ao Mar

Não bastasse Adriana (Giovanna Antonelli) não conseguir uma editora para publicar seus livros e precisar legendar filmes pornôs para ganhar a vida, a moça é abandonada pelo seu esposo Eduardo (Marcello Airoldi). Desiludida com a separação, ela resolve reconquistar o ex-marido, embarcando no mesmo cruzeiro onde ele está com a nova namorada, Beatriz, uma estrela da TV. Adriana embarca no navio com a irmã, Luiza, e a empregada, Dialinda. Decididas a arruinar a viagem de Eduardo e de sua namorada, essas três mulheres acabam descobrindo novos e inesperados caminhos para suas vidas.

Somos Tão Jovens

Em 1973, o jovem Renato (Thiago Mendonça) se muda com a família para a Brasília. Fã do punk rock, aos poucos começa a se envolver com o cenário musical, formando com amigos a banda Aborto Elétrico. Em 1982, apesar da rejeição a suas novas canções, consegue despertar a atenção em outros círculos e retoma seu sonho de criar uma grande banda, convidando Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos para formar a Legião Urbana, iniciando a trajetória que a tornaria umas das maiores bandas do rock brasileiro.

(23/07/2020)

​O Escândalo

As funcionárias da Fox News denunciam o CEO Roger Ailes (John Lithgow) de assédio sexual e a cultura de masculinidade tóxica da empresa de mídia norte-americana, levando o magnata Ailes e sua carreira à queda.

(26/07/2020)

​A Volta ao Mundo em 80 dias

Phileas Fogg (Steve Coogan), inventor que vive na Inglaterra vitoriana considerado pela comunidade científica conservadora como um excêntrico, é desafiado por outro inventor a dar a volta ao mundo em 80 dias. Em sua jornada cheia de perigos e aventuras, Fogg é acompanhado por seu empregado fiel, o oriental Passepartout (Jackie Chan), e por Monique (Cécile de France), uma garçonete que sonha em ser pintora.

Rota de Fuga

A maior autoridade de segurança estrutural, Ray Breslin (Sylvester Stallone), encontra-se em uma armadilha e encarcerado na prisão mais secreta e segura do mundo, que ele mesmo criou. Agora, ele tem que usar suas habilidades para escapar com a ajuda de um presidiário.

Starzplay

SÉRIES:

PVALLEY – Estreia em 12 de julho

DRAMA|16|8 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

Nas profundezas do Delta do Mississippi encontra-se um oásis de areia e brilho em um pedaço áspero da existência humana, onde a beleza pode ser difícil de encontrar. Esse drama tipicamente sulista conta a caleidoscópica história de um “pequeno clube de strip-tease que poderia” e dos grandes personagens que passam por suas portas — os esperançosos, os perdidos, os partidos, os jogadores, os belos e os condenados. A trap music encontra o filme noir nesta série lírica e atmosférica que ousa perguntar o que acontece quando o povo de uma cidade pequena sonha além dos limites de Piggly Wiggly e da casa de penhores.

Elenco: Brandee Evans, Nicco Annan, Shannon Thornton, Elarica Johnson, Skyler Joy, J. Alphonse Nicholson, Parker Sawyers, Harriet D. Foy, Tyler Lepley e Dan J.Johnson

NORMAL PEOPLE – Estreia em 16 de julho

DRAMA|16|12 EPISÓDIOS|30 MINS|2020

Em uma escola em uma pequena cidade a oeste da Irlanda, Connell é um popular, bonito e atlético jogador de futebol. Marianne é uma solitária intimidadora, orgulhosa e nada popular que evita ativamente seus colegas de classe e questiona a autoridade de seus professores. Uma conexão profunda cresce entre os dois adolescentes quando Connell vai buscar sua mãe Lorraine em seu trabalho na casa de Marianne – uma conexão que eles estão determinados a esconder de seus colegas. Uma história de amor moderna viciante, Normal People acompanha o casal entrando e saindo da vida um do outro e explora o quão complicada a intimidade e o amor jovem podem ser.

Elenco: Daisy Edgar-Jones, Paul Mescal e Sarah Greene

THE GREAT – 1 temporada - Disponível agora

COMÉDIA DRAMÁTICA|HISTÓRICO|16|10 EPISÓDIOS|60 MINS|2020

The Great é um drama cômico e satírico sobre a ascensão de Catarina, a Grande, de forasteira à mais longa governante feminina na história da Rússia. A primeira temporada é uma história fictícia, divertida e anacrônica de uma jovem romântica e idealista, que chega à Rússia para um casamento arranjado com o imperador temperamental Pedro. Esperando por amor e sol, ela se depara, de fato, com um mundo perigoso, depravado e atrasado, que resolve mudar. Tudo o que ela precisa fazer é matar seu marido, brigar com a Igreja, confundir os militares e trazer a Corte para o seu lado. Uma história muito moderna sobre o passado, que abrange os muitos papéis que Catarina assumiu ao longo da vida como amante, professora, governante, amiga e lutadora.

Elenco: Elle Fanning, Nicholas Hoult, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow

THE NAME OF THE ROSE - 1 temporada - Disponível agora

DRAMA|MISTÉRIO|17|8 EPISÓDIOS|60 MINS|2019

Em 1327, um brilhante frade franciscano inglês, William de Baskerville é enviado pelo Sacro Imperador Romano para uma abadia isolada no Norte da Itália para uma cúpula dramática e crucial. William é acompanhado por um adolescente apaixonado e nobre, Adso, que aspira ser um monge enquanto sua família quer que ele seja um guerreiro. Assim que os dois chegam à abadia, entram num mundo assustador e inesperado. A abadia esconde a maior biblioteca do mundo medieval: um imenso labirinto de armadilhas, emboscadas em áreas secretas e passagens aparentemente inacessíveis. Enquanto estão na abadia, William e Adso descobrem que há um assassino perverso trabalhando nessa comunidade cristã fechada e o abade pede à William para investigar e ajudá-lo a pegar o assassino antes que o encontro de cúpula aconteça. Os sete dias e as sete noites que William e Adso passam neste lugar amaldiçoado são cheios de assassinatos, fantasmas e mistérios profundos. Com o serial killer ainda à solta, William e Adso estão numa corrida contra o tempo para parar os assassinatos e salvar a abadia.

Elenco: John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Michael Emerson, James Cosmo, Fabrizio Bentivoglio e Greta Scarano

VIDA ‒ 3 temporadas - Disponível agora

DRAMA|16|21 EPISÓDIOS|30 MINS|2018 - 2020

“Vida” retorna com as irmãs Hernandez, Emma e Lyn, disfrutando o sucesso. O bar tem estado lotado, e suas vidas amorosas estão florescendo atualmente – até elas descobrirem um antigo segredo de família que arruína essa paz conquistada com tanto esforço. Elas se veem diante de antigos fantasmas e novos inimigos, enquanto decidem se continuam juntas como uma família ou se devem prosseguir sozinhas - para sempre, dessa vez.

Elenco: Melissa Barrera, Maria-Elena Laas, Mishel Prada, Carlos Miranda, Ser Anzoategui, Chelsea Rendon

HOWARDS END - 1 temporada - Disponível agora

DRAMA|13|4 EPISÓDIOS|60 MINS|2017

Howards End é a história de duas irmãs independentes e incomuns e os homens em suas vidas em busca de amor e significado, enquanto vivem em um mundo em constante mudança.

Elenco: Hayley Atwell, Alex Lawther, Tracey Ullman, Rosalind Eleazar, Philippa Coulthard

FILMES:

GROWN UPS – GENTE GRANDE

COMÉDIA| 12 |102 MINS| 2010

Só porque você fica mais velho não quer dizer que você tenha de crescer! As estrelas de comédia Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade e Rob Schneider interpretam melhores amigos de infância que se reúnem em um final de semana para reviver os bons tempos do passado. Não importa que os cinco agora sejam respeitáveis homens de negócios, maridos e pais. Uma vez juntos novamente, nada poderá parar essas crianças em espírito de se divertirem na idade adulta. Dos criadores de Click, surge essa divertida comédia que mostra que homens não passam

SPIDER-MAN 2 - Homem-Aranha 2 - Disponível agora

AVENTURA| 10 |127 MINS| 2004

Dois anos se passaram desde que o tranqüilo Peter Parker (Tobey Maguire) separou-se do grande amor de sua vida, Mary Jane Watson (Kirsten Dunst) e decidiu assumir o compromisso e a responsabilidade de seguir sendo o Homem-Aranha. Peter enfrenta novos desafios enquanto aprende a lidar com "seu dom e sua maldição", tentando desesperadamente harmonizar suas duas identidades: a do super-herói aracnídeo, o Homem-Aranha, e a do estudante universitário. A continuação do maior sucesso dos quadrinhos, Homem-Aranha!

TALLADEGA NIGHTS: THE BALLAD OF RICKY BOBBY - RICKY BOBBY - A TODA VELOCIDADE - Disponível agora

AVENTURA| 14 |105 MINS| 2006

Ricky Bobby (Will Ferrell) é um rebelde corredor da NASCAR que trava uma verdadeira batalha de egos com seu novo companheiro de equipe, Jean Girard (Sacha Baron Cohen). Ele se une ao amigo Cal (John C. Reilly) e juntos formam a equipe mais temida do circuito, a Thunder and Lightning.

DRACULA UNTOLD – DRÁCULA: A HISTÓRIA NUNCA CONTADA - Disponível agora

TERROR |14 |132 MINS| 2014

É o ano de 1462. A Transilvânia está em paz sob o governo de Vlad III (Luke Evans) e sua adorada esposa Mirena (Sarah Gadon).

Mubi

NEW BRAZILIAN CINEMA

A partir de julho, a MUBI tem a honra de apresentar uma série dedicada ao melhor do cinema do Brasil contemporâneo refletindo sua natureza eclética, das observações impactantes do ativismo político de Indianara (2019), do drama e sensibilidade de Los Silencios (2018), até a criação artística de Pendular (2017), títulos que demonstram o quão ousado e encantador é o cinema brasileiro.

FOCO EM RITA AZEVEDO GOMES

Este mês a MUBI destaca o trabalho singular de Rita Azevedo Gomes, uma das maiores cineastas portuguesas, cuja carreira se estende do cinema ao teatro e às artes plásticas. The Portuguese Woman (2018) percorreu os maiores festivais em 2018, e foi fortemente aclamado.

LANÇAMENTO MUBI

Um lançamento MUBI. Seguindo a grande tradição dos dramas psicológicos, Dogs Don’t Wear Pants (2019) parte de uma cena primordial: ao tentar resgatar sua esposa debaixo d'água, Juha quase acaba se afogando - diante de sua filha de quatro anos. O diretor finlandês J.P. Valkeapää, co-escritor e Juhana Lumme, reencenam essa tragédia familiar através das lentes e linguagens inesperadas do BDSM.

PARA SEMPRE GODARD: UMA RETROSPECTIVA

A MUBI apresenta um especial dedicado ao maior ícone da Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. Inicialmente um ingênuo crítico, logo se tornou uma figura mitológica e revolucionária do cinema da década de 60. Um autor precioso para o entendimento dos séculos 20 e 21. Neste especial, confira: Numéro deux (1975), Détective (1985) e For Ever Mozart (1996).

SESSÃO TRIPLA: RAINER WERNER FASSBINDER

Uma homenagem a um dos mais importantes diretores do Novo Cinema Alemão, Rainer Werner Fassbinder, que produziu 43 filmes ao longo de sua carreira. Suas narrativas promovem diálogos sobre a solidão, medo, busca eterna pela própria identidade e por amores não correspondidos. Confira: Lola (1981), The Third Generation (1979) e Veronika Voss (1982)

KUNDUN – MARTIN SCORSESE

Atípico na filmografia de Martin Scorsese, Kundun (1997) evidencia o quão eclético um artista é realmente capaz de ser. Ao escolher a narrativa do 14º Dalai Lama, o cineasta mostra sua visão sobre uma cultura pouco expressada no ocidente. Com trilha sonora de Philip Glass, o filme encantador busca provocar uma reflexão sobre a espiritualidade humana.

EXCLUSIVOS MUBI

Redescobertas

The Invincibles (Director’s Cut)

(Dominik Graf, 1994)

Após sua estreia em 2019 na Berlinale, a MUBI traz a exibição online exclusiva da nova versão de The Invincibles. A versão estendida do drama de crime épico, de Dominik Graf. Um fracasso comercial quando lançado pela primeira vez, há 26 anos, hoje é reconhecido como um dos filmes mais ambiciosos de Graf, mestre do cinema de gênero e vale a pena ser descoberto.

Breves Encontros

Villa Empain

(Katharina Kastner, 2019)

Katharina Kastner explora as vidas múltiplas da maravilhosa Villa Empain em seu documentário feito em 16mm, lançado recentemente no Festival Internacional de Rotterdam. Inicialmente uma residência privada, depois uma embaixada soviética, e agora uma galeria de arte.

Debuts

Again Once Again

(Romina Paula, 2019)

Atriz muito talentosa, escritora, e dramaturga argentina, Romina Paula volta seus esforços criativos para a direção em Again Once Again - um olhar autobiográfico lindo e delicado sobre a maternidade, em que Romina estrela como ela mesma, mesclando documentário com ficção.

HBO

Filmes

(18/07/2020)

Coringa

Exibido pela primeira vez na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, em que ganhou o Leão de Ouro, CORINGA retrata a vida complicada de um comediante fracassado no ano de 1981. Ignorado pela sociedade, Arthur Fleck busca conexões humanas em meio a um processo de loucura e anarquismo que inspira uma violenta revolução social na decadente cidade de Gotham.

(24/07/2020)

Room 104

Criada por Mark e Jay Duplass (ANIMALS e TOGETHERNESS), a antologia de meia hora terá 12 novos episódios, cada um com uma história única e inesperada sobre personagens que passam por este quarto de hotel típico das estradas norte-americanas.