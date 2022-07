Streaming: 11 dicas de séries e filmes que estreiam em julho

Bem vindo a julho, o sétimo mês do ano, o primeiro do segundo semestre, ou como disse Leandro Karnal na sua coluna desta semana no Estadão, "o começo do fim". O ano pode até estar virando a curva para se encerrar, mas os serviços de streaming seguem apostando em estreias e novidades. E para não deixar ninguém à deriva quando for escolher o que ver, o Caderno 2 fez sua seleção de apostas entre os principais serviços.

Uma das principais delas é a estreia de A Lista Terminal no Amazon Prime Video, série com Chris Pratt, Constance Wu, Taylor Kitsch. Também tem a chegada dos filmes Spencer, que tem Kristen Stewart no papel de Lady Di, e Casa Gucci, com Lady Gaga e Adam Driver. No Disney+ tem a terceira temporada de High School Musical: O Musical: A Série. E na HBO Max, o mês será marcado pela entrada no catálogo de Uncharted: Fora Do Mapa, estrelado por Tom Holland.

Confira as estreia de julho nas plataformas de streaming

A Lista Terminal - 1/7 - Amazon Prime Video

A série é uma adaptação do romance best-seller de Jack Carr, e tem Chris Pratt interpretando James Reece, um SEAL da Marinha norte-americana que volta para casa com memórias confusas após seu pelotão sofrer uma emboscada e ele ser o único sobrevivente. À medida que novas evidências vêm à tona, Reece descobre forças das trevas trabalhando contra ele. ,

Spencer - 1/7 - Amazon Prime Video

O casamento e Príncipe Charles esfriou há muito tempo. Embora rumores do divórcio sejam abundantes, a paz reina nas festividades de Natal na propriedade de Sandringham. Diana, interpretada por Kristen Stewart, indicada ao Oscar, conhece o jogo, mas este ano as coisas serão muito diferentes.

Casa Gucci - 1/7 - Amazon Prime Video

Inspirada na história verídica do império da moda italiana, o filme tem Adam Driver como o empresário e herdeiro da grife, que foi morto a mandado de sua ex-esposa Patrizia Reggiani, vivida nas telas por Lady Gaga.

High School Musical: O Musical: A Série - 15/7 - Disney+

Os Wildcats vão para Shallow Lake, um acampamento de férias californiano, onde eles e seus colegas campistas terão um verão inesquecível, cheio de romance, noites sem hora para dormir e um gostinho de natureza. As coisas esquentam e esfriam assim que eles assumem uma montagem importantíssima de Frozen e ainda filmam um documentário cheio de drama ao mesmo tempo. A série tem novos episódios todas as quartas.

Homem-Aranha - 8/7 - Disney+

Dando continuidade ao seu trabalho de incluir todos os heróis da Marvel em seu catálogo, o serviço de streaming vai disponibilizar os dois primeiros filmes do Homem-Aranha com Tobey Maguire, além dos dois filmes O Espetacular Homem-Aranha, que tem Andrew Garfield interpretando o herói. Também entra no Disney+ o filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar, o primeiro da nova saga com Tom Holland, que faz parte do Universo Cinematográfico da Marvel.

Uncharted: Fora Do Mapa - 8/7 - HBO Max

E por falar em Tom Holland, o ator também entrará no catálogo da HBO Max, dessa vez no filme derivado do jogo Uncharted. Nathan Drake é um jovem órfão que viaja pelo mundo e embarca numa perigosa e misteriosa cruzada para encontrar pistas suficientes para chegar ao ouro perdido de Magalhães e, no processo, encontrar o seu irmão. No caminho conhece Victor Sullivan, um homem misterioso com grande talento para roubar, que lhe traz notícias do seu irmão. O elenco conta também com Mark Wahlberg e Antonio Banderas.

Morbius - 1/7 - HBO Max

E ainda falando de herói, ou melhor, de vilão do universo dos super-heróis, tem a entrada de Morbius no catálogo na HBO Max. Derivado de Homem-Aranha, Jared Leto vive o dr. Michael Morbius que está gravemente enfermo por conta de um estranho distúrbio sanguíneo. Determinado a salvar sua vida e a de outras pessoas que padecem do seu mesmo destino, ele faz uma aposta desesperada, encontrando uma maneira não apenas de curar a doença, mas de lhe dar força e poderes inimagináveis. Isso tudo a um custo terrível: uma sede incontrolável de sangue humano.

Pico da Neblina - 3/7 - HBO Max

A segunda temporada da série nacional mostra o futuro da indústria canábica em uma São Paulo ficcional na qual o uso e o comércio de maconha foram legalizados. Com direção geral de Quico Meirelles, a no0va temporada anuncia um conflito iminente entre os personagens principais, traçando a linha tênue entre o certo e o errado. Os episódios serão lançados semanalmente na plataforma.

Santa Evita - 26/7 - Star+

Santa Evita é uma ficção em sete eposódios baseada no best-seller homônimo do escritor argentino Tomás Eloy Martínez e segue a intrigante história do corpo embalsamado de Eva Perón. Evita morreu, mas seu corpo ficou três anos esperando a construção de um monumento que nunca foi construído.

Bios. Vidas que Marcaram a Sua: Episódio Titãs - 29/7 - Star+

Aclamada série documental do selo National Geographic Original Productions, reconstrói a história das personalidades mais destacadas da cultura popular latino-americana. Neste episódio, o documentário percorre a obra dos Titãs com acesso a material de arquivo e entrevistas exclusivas que revelam ocasiões inéditas, tudo isso sob o comando de Sarah Oliveira.

Crimes of the Future - Mubi - 29/7

O chocante retorno de David Conenberg ao body horror chega à Mubi com exclusividade. O filme que esteve na mostra competitiva de Cannes em 2022 e é estrelado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux, além da indicada ao Oscar, Kristen Stewart. Crimes of the Future promete elevar seus níveis de adrenalina.