Netflix em setembro: 10 produções imperdíveis que chegam à plataforma

Agosto acabou. O mês, que tem fama de interminável, chegou ao fim, mais rapidamente para alguns, menos para outros. Mas o que importa não é agosto. A chegada de um novo mês significa também que uma nova leva de produções estreiam na Netflix. O Caderno 2 selecionou 10 entre as inúmeras estreias deste mês.

As principais apostas da plataforma para setembro são produções brasileiras. No dia 1° tem a estreia do filme Vizinhos, com Leandro Hassum. No dia 21 de setembro é a vez da série Só Se For Por Amor, um romance recheado de música com Lucy Alves e Filipe Bragança. E para quem gosta de reality show, tem, no dia 28 de setembro, a estreia da segunda temporada de Brincando Com Fogo: Brasil.

Confira abaixo os principais lançamentos para setembro da Netflix

Vizinhos

Leandro Hassum vive Walter, um homem que decide trocar a cidade pelo campo após um colapso nervoso. Mas tudo começa a dar errado quando vizinhos barulhentos começam a destruir sua fuga bucólica, acabando com seu sonho de paz e tranquilidade. O filme estreia nesta quinta-feira, 1°.

Só Se For Por Amor

Ambientada em Goiás, a produção com temática musical embalando a trama das personagens de Lucy Alves e Filipe Bragança, que chega à plataforma em 21 de setembro e promete exibir cenas com clássicos da música brasileira, como Evidências. Deusa (Lucy Alves) e Tadeu (Filipe Bragança) são um casal apaixonado que decide criar uma banda. Mas, assim que começam a fazer sucesso, Deusa recebe uma proposta de carreira solo e a relação deles vai sofrer abalos.

Santo

No dia 16 de setembro, chega à plataforma a primeira temporada da série espanhola Santo, que tem Bruno Gagliasso no elenco. Na trama, dois policiais, um deles interpretado por Bruno e o outro vivido por Raúl Arévalo, têm que trabalhar juntos para capturar o maior traficante do mundo, cujo rosto ninguém conhece.

O Resgate na Caverna Tailandesa

Em junho de 2018, 12 meninos de um time de futebol e seu treinador ficaram presos em uma caverna na Tailândia após o local ser inundado por causa de fortes chuvas. A operação de resgate chamou a atenção da imprensa do mundo inteiro e reuniu especialistas internacionais em mergulho para tentar salvar a equipe que ficou nove dias presa. A história virou uma série documental que estreia no dia 23.

Brincando com Fogo Brasil - Temporada 2

O reality show de pegação está de volta no dia 28 de setembro com um novo grupo de solteiros e solteiras colocando suas emoções e desejos à prova em um local paradisíaco. Será que vale tudo pelo prêmio de R$ 500 mil? A segunda temporada promete mais calor entre os participantes.

Cobra Kai - Temporada 5

No dia 9, estreia a quinta temporada de Cobra Kai, inspirada no filme Karatê Kid: A Hora da Verdade. Na nova parte da série, Terry muda o sistema do Cobra Kai. Daniel e Johnny se unem a uma pessoa do passado para enfrentar uma batalha que vai muito além do tatame. Após o resultado do Torneio Regional, Terry Silver está em busca de expandir o império Cobra Kai e monopolizar o ensino do caratê, enquanto Daniel LaRusso precisa se reeguer de outras formas.

Fate: A Saga Winx - Temporada 2

Os alunos de Alfea precisam proteger Solaria de poderosos inimigos que supostamente já estão na escola. Bloom não consegue controlar seus poderes. A segunda temporada da série chega à plataforma no dia 16.

Blonde

Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, este filme traz uma biografia fictícia de uma das mais famosas atrizes da história de Hollywood, Marilyn Monroe. O longa é estrelado pela atriz Ana de Armas e estreia no dia 28.

Marighella

Depois de ganhar um longa inspirado em sua história, a vida do ativista Carlos Marighella ganha um documentário que estreia no dia 7. A direção é de Isa Grinspum Ferraz, sobrinha do guerrilheiro. O documentário retrata a vida de seu tio durante os anos 1960, época da ditadura militar no Brasil.

O Homem Invisível

Estrelado por Elisabeth Moss, atriz de The Handmaid's Tale, o filme mostra a história de uma mulher que, depois de escapar de um relacionamento abusivo com um magnata da tecnologia, se vê perseguida por uma entidade invisível.