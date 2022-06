'Stranger Things': 'Vocês vão se surpreender', diz David Harbour sobre final de temporada 

Para os fãs que esperam ansiosamente pelo final da quarta temporada do sucesso da Netflix Stranger Things, o ator David Harbour, que interpreta o xerife Hopper, tem uma mensagem clara: "Vocês vão se surpreender".

O drama de ficção científica, que se passa nos anos 1980, voltou no final de maio com um primeiro volume de episódios que mostra um novo horror sobrenatural emergindo da dimensão alternativa conhecida como Mundo Invertido, afetando a cidade fictícia de Hawkins, em Indiana.

Os fãs não pouparam elogios para a nova temporada, que mesmo após quatro semanas do lançamento continua na liderança da lista de língua inglesa da Netflix, com 102,26 milhões de horas assistidas, de acordo com a plataforma de streaming.

Os últimos dois episódios, o final com mais de duas horas de duração, serão lançados no dia 1º de julho.

"Se você gostou da quarta temporada até agora, se prepare, pois os últimos dois episódios serão a melhor coisa, e farão o que vocês já viram até agora parecer qualquer coisa em comparação com eles", disse Harbour, cujo personagem é um dos favoritos dos fãs, à Reuters.

"É uma obra-prima, é lindo, é épico... mas também é em uma escala e em um escopo que quase fica idiota, e é maravilhoso, quase como um mangá... vocês vão se surpreender".

Harbour, que disse que a temporada cinco começará a produção no ano que vem, está atualmente em Londres para a nova peça Mad House, uma comédia sinistra inspirada em parte por suas próprias experiências com uma doença psiquiátrica.