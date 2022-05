'Stranger Things': Lembre o que aconteceu nas temporadas anteriores antes de estreia da quarta

Nesta segunda-feira, 27 de maio estreia a nova temporada de Stranger Things, uma das séries de maiores sucesso da Netflix. Esta é a quarta parte da produção que estreou em 2016 e mistura ficção científica com terror e suspense, além de uma boa pitada de drama adolescente.

Antes de começar a próxima temporada, que será dividida em duas partes - a segunda tem estreia prevista para 1º de julho -, vale a pena lembrar dos acontecimentos das temporadas anteriores.

Quando foi lançada em 2016, a série fisgou milhares de pessoas por sua história de mistério envolvendo o desaparecimento de uma criança na pacata cidade de Hawkins. Um dos trunfos da produção e que a fez se tornar querida por públicos diversos e de todas as idades foi a ambientação da história na década de 1980.

A série trouxe referências a filmes clássicos da década, como E.T. - O Extraterrestre (Steven Spielberg, 1982) e Os Goonies (Richard Donner, 1985), à cultura nerd, que ficou tão em alta nos últimos anos, trazendo de volta às telas a aclamada atriz Winona Ryder como uma de suas estrelas. A amizade de quatro garotos, a paixão deles por jogos de RPG, o desaparecimento de um deles e uma menina misteriosa que acabou de fugir de um experimento científico que abriu um portal entre dois mundos: pronto, está criada a atmosfera da série.

Resumo da primeira temporada de 'Stranger Things'

A história começa no ano de 1983, quando o menino Will Byers (Noah Schnapp) desaparece misteriosamente na pequena Hawkins. A partir desse momento, sua mãe, Joyce (Winona Ryder), preocupada com o sumiço do filho, presta queixa à polícia local.

Os três amigos do garoto, Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin), que estavam com ele pouco antes do desaparecimento, também preocupados com Will, passam a procurar por ele por conta própria. Os amigos formam uma espécie de clube de RPG, se reunindo para jogar juntos. Essa experiência com o universo dos jogos e a afeição dos garotos com ciências faz com eles montem um plano para busca e resgate do amigo.

Nesse meio tempo, uma menina misteriosa e com poderes sobrenaturais chamada Eleven (Millie B. Brown), surge na cidade. A garotinha de cabelo raspado parece saber o paradeiro de Will. Então, os amigos do garoto também começam a ajudá-la, principalmente quando descobrem que ela está sendo procurada por funcionários do governo.

Não bastasse uma criança em perigo e outra sendo procurada por órgãos governamentais, um monstro de outra dimensão ameaça os moradores da cidade silenciosamente. Tudo parece estar ligado: o desaparecimento de Will, Eleven, seus poderes e o monstro. Além das crianças, Joyce, o policial Jim Hopper (David Harbour) e os adolescentes Steven, Nancy e Jonathan também estão envolvidos na busca por Will e no enfrentamento ao monstro, chamado Demogorgon.

Ao final, Will é encontrado, o monstro é vencido com ajuda dos poderes de Eleven, que desaparece em seguida, e a paz volta à pequena cidade de Hawkins.

Resumo da segunda temporada de 'Stranger Things'

Alguns meses após os acontecimentos da primeira temporada, tudo parece estar tranquilo em Hawkins quando Will começa a apresentar alguns sintomas estranhos. Depois de ter sido encontrado, o menino se comporta como se tivesse problemas de saúde mental. Ao menos é tratado assim pela mãe, irmão e amigos.

A temporada marca a entrada na trama de alguns novos personagens, como a menina Max (Sadie Sink) e seu violento irmão Billy (Dacre Montgomery), que vai ser extremamente importante na temporada seguinte. A história começa com Eleven desaparecida, mas o mistério é logo resolvido quando é revelado que Hopper "adotou" a menina e a mantém em segredo de todas as pessoas de Hawkins, incluindo os amigos, e principalmente das autoridades.

Ao mesmo tempo, os sintomas estranhos de Will seguem aumentando e um filhote esquisito de um animal aparece para Dustin, que resolve criá-lo como um bichinho de estimação.

Ao longo da história, Max se torna amiga dos garotos provocando ciúmes de Eleven, Will piora e descobrimos que o menino está sendo possuído pelo Devorador de Mentes, um mostro poderoso do Mundo Invertido. O bichinho de Dustin cresce e vemos que trata-se de um filhote de Demogorgon, e que muitos outros estão espalhados pela cidade e pelo Mundo Invertido, que continua com um portal aberto para o Mundo Real.

Eleven foge e encontra uma "irmã", uma ex-amiga de infância, que também passava por experiências no mesmo laboratório que ela e que tem poder de criar realidades. Após se decepcionar com a "irmã", a menina volta a Hawkins para ajudar os amigos a vencer mais esses inimigos e tentar fechar, finalmente, o portal entre os dois mundos.

Resumo da terceira temporada de 'Stranger Things'

A terceira temporada de Stranger Things é marcada pelo amadurecimento de nossos protagonistas. Se quando a série começou eles eram crianças fofinhas, agora são adolescentes e precisam lidar com os dilemas dessa fase, além dos perigos que voltam a rondar a cidade de Hawkins.

Dustin tem uma namorada à distância, Lucas e Max também são um casal, assim como Eleven e Mike. Will fica sobrando entre os amigos, desejando manter sua vida de criança.

Enquanto isso, a cidade de Hawkins também está passando por mudanças, como a inauguração de um shopping, que muda a relação das pessoas com a cidade. A terceira temporada também mostra elementos da Guerra Fria e insere a cidade na disputa ideológica e militar entre Estados Unidos e União Soviética. O portal para o Mundo Invertido, que parecia estar fechado, se torna desejo de estudo da União Soviética, que quer usar o Mundo Invertido como uma arma de guerra.

Outros mistérios voltam a aparecer. Desta vez o Devorador de Mentes está recrutando um exército na cidade, usando Billy, o irmão mais velho de Max. Na temporada, os meninos vão se juntar para vencer a Gosma, uma criação do monstro. Algumas perdas importantes acontecem, como em toda temporada. Uma delas seria a de Hopper, que se sacrifica para salvar a cidade.

No entanto, a cena pós crédito mostra que o policial pode não estar morto e o teaser da nova temporada comprova a impressão.