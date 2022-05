'Stranger Things': Confira cinco mortes marcantes da série

A quarta temporada de Stranger Things está para chegar e mais mortes estão por vir. Essa é uma das certezas toda vez que uma nova parte da série fica disponível na Netflix. E isso acontece desde a primeira. Barb está aí para não nos deixar mentir. Quer dizer, não está mais aí pois a personagem foi morta sem dó nem piedade pelos irmãos Duffer, criadores da série.

Em preparação para a temporada que estreia nesta sexta, 27, o Estadão listou algumas das mortes mais tristes que já aconteceram na série.

Barbara Holland (Barb)

Barb (Shannon Purser), como era chamada, era a melhor amiga de Nancy e sua morte, logo na primeira temporada, meio que dá o tom da série. Quando Stranger Things estreou, muita gente achou que a produção não fosse tão pesada, afinal de contas era uma histórias com crianças, o que poderia dar errado? Muita coisa, afinal de contas, o nome da série é "coisas estranhas"... Quando Barb é arrastada por um monstro misterioso que ainda não tinha sido explicado, fãs da série ficaram tão tristes com sua morte que virou uma tag nas redes sociais: #JusticeForBarb.

Barb morreu enquanto passava um tempo sentada na beira da piscina da casa de Steve, enquanto ele e Nancy estavam numa festa. A morte da menina é citada algumas temporadas depois e provoca uma mudança de atitude de Nancy e também de Steve.

Bob Newby

Na segunda temporada, Bob (Sean Astin) é o namorado legal de Joyce, mãe de Will. Depois de sofrer com o desaparecimento do filho na primeira temporada, ela merecia ser feliz na sequência, não é? E Bob era o parceiro ideal: corajoso, amável, disposto a ajudar Joyce a cuidar dos dois filhos e, principalmente, a estar do lado dela enquanto o Devorador de Mentes tentava possuir Will durante a segunda temporada.

A morte de Bob foi uma das mais tristes e menos esperadas da série. Enquanto Joyce e os outros tentam encontrar uma saída do Laboratório de Hawkins, ele se coloca como isca para os Demodogs. Quando ele finalmente pensa que conseguiu se livrar dos monstros e está pronto para se juntar novamente a Joyce, acaba sendo morto por vários Demodogs famintos em frente à amada. Difícil perdoar os roteiristas...

Billy

O irmão "bad boy" de Max, que surge junto com a garota na segunda temporada da série, faz a gente sentir muita raiva dele. Afinal de contas ele é violento com a menina e violento com os amigos dela. É possível que muita gente tenha desejado a morte do rapaz, mas não dá para negar que ele teve um fim triste na temporada seguinte.

Um dos motivos é que Billy (Dacre Montgomery) não é violento por acaso. Durante a história é explicado que ele é assim por conta de uma criação abusiva. Outra causa de sua morte ter impactado os fãs da série é que sua redenção acontece pouco antes disso. Após Eleven conseguir salvá-lo do controle do Devorador de Mentes, o rapaz se sacrifica por ela, também tentando manter sua irmã em segurança. Claro que os irmãos Duffer mais uma vez não facilitaram em nada, colocando a menina para assistir à cena.

Benny Hammond

Talvez você não lembre de Benny (Chris Sullivan), mas a morte dele, assim como a de Barb, é importante para mostrar aos espectadores qual o clima da série. Benny é o primeiro personagem da série a ajudar Eleven, quando a garota aparece faminta em seu bar roubando comida. Em vez de brigar com ela, ele a veste e a alimenta.

O problema é que Eleven está sendo perseguida por agentes do governo e quando uma oficial aparece em seu restaurante buscando a menina, ela o mata com um tiro na cabeça para não deixar testemunhas.

Alexei

O cientista Alexei (Alec Utgoff) teve um papel importante na terceira temporada e chamou atenção por seu carisma, que conquistou o público. Ele foi o responsável por abrir um portal abaixo do shopping para o Mundo Invertido, contratado pelos russos para fazer o serviço, já que estes querem usar os monstros que lá existem como arma de guerra.

O cientista é sequestrado por Hopper para que ele explique o que está fazendo e acaba se afeiçoando pelo time adulto da série: Joyce, Hopper e Murray, a ponto de ganhar um apelido do policial, que o chama de Smirnoff. Para a tristeza do público, Alexei é morto em uma cena bem triste, enquanto se divertia em um parque de diversões, por outro russo, justamente por ter criado laços com os americanos. Alexei deixa de lembrança o seu amor por raspadinhas.

Menção honrosa: Mews

Essa também é uma morte dolorosa (mais uma?) da segunda temporada. Quando Dustin resolve manter um Demodog em casa como um animal de estimação, à medida que o bicho cresce, exige cada vez mais comida. E infelizmente, a casa do garoto não tem espaço para dois pets. Então o faminto Demodog acaba atacando e comendo o bichano, causando sofrimento na sensível mãe do menino. (E em todos os fãs da série apaixonads por gatos!)