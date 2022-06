Stranger Things 4: Netflix deu spoiler? O que revelam as novas imagens do volume 2 da série

A Netflix divulgou na manhã desta terça-feira, 14, as primeiras seis novas imagens do volume 2 de Stranger Things. Entre as cenas, algumas revelam mais e outras menos, mas talvez um spoiler tenha passado batido.

No final do 7º episódio desta quarta temporada, Nancy Wheeler é “capturada” por Vecna e cai em transe. O estado, que também atingiu Max, é indício de um fim trágico para todos os personagens afetados.

Mas talvez não para Nancy. Em uma das imagens reveladas pela gigante do streaming, a personagem aparece ao lado dos amigos em um momento que, aparentemente, ocorre depois do estágio em que terminou o último episódio lançado até agora.

Pode ser um indício de que, a exemplo de Max, Nancy também seja resgatada pelos amigos. O que, aliás, servirá de enorme subsídio para combater Vecna, já que a última sequência do episódio mostra-a vendo a origem do vilão e do mundo invertido.

A prisão mental a que Nancy é submetida, incluive, é um dos vários ganchos que o episódio deixou para o volume 2 da série. O desfecho deste arco certamente será muito explorado nos dois novos episódios, que devem ter ao redor de quatro horas juntos.

Esta imagem também mostra algo esquisito, para dizer o mínimo. Enquanto todos se debruçam sobre a mesa e observam o que quer que Eddie esteja mostrando, Max fica no fundo, meio distante e em uma posição sombria em relação aos amigos. O que será que aconteceu?

Ainda no tópico Max, a relação dela com Lucas Sinclair ganhou traços ainda mais conflituosos nessa altura da trama e uma foto só deles também foi divulgada. A imagem tem cara de DR, mas a iluminação e o cenário destruído sinalizam para a possibilidade deles estarem, mais uma vez, no mundo invertido.

A foto que abre este texto também traz elementos que podem nos levar a deduzir em que situação as personagens estão. Argyle, Will, Mike e Jonathan passaram a temporada quase toda em uma jornada em busca de Eleven. O entusiamos de Mike em apontar algo na imagem e a paisagem que aparece ao fundo nas janelas da Kombi em que viajam - semelhante à do local onde a heroína está - parecem indicar que ele finalmente chegaram ao destino.

Esta imagem não mostra muita coisa. O rosto animado (triunfante?) de Eddie ajuda a pressupor que a personagem tenha algum trunfo na manga, enquanto dirige e encara um Steve muito do descofiado.

No bunker onde Eleven tenta - e pelo jeito, consegue - recuperar os poderes perdidos na última temporada, ela e Doutor Brenner se colocam no que lembra o túnel de entrada do laboratório. O lugar foi cenário de várias sequências desta temporada, mas a imagem revela pouco do que está por vir.

Naquele que talvez seja o núcleo mais arrastado da temporada, Hopper aparece no centro de uma imagem que não traz muita novidade. O grupo, composto agora também pelo soldado traidor soviético Dmitri, é mostrado aparentemente encurralado. E os motivos podem ser muitos considerando que estão na URSS, em plena Guerra Fria e com um monstro ultradimensional à solta.