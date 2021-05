Star Wars Day: Conheça as novas séries e os próximos filmes da franquia

Fãs de Guerra nas Estrelas celebram o Star Wars Day anualmente no dia 4 de maio. A data escolhida brinca com o jargão da franquia, “que a força esteja com você”, na versão em inglês, original: “may the force be with you” (may the fourth be with you).

Há novidades para quem acompanha a saga criada por George Lucas no final dos anos 1970. Estreia nesta terça-feira, 4, na Disney+, Star Wars: The Bad Batch. O segundo episódio da série de animação, na qual os Mal Feitos precisam encontrar seu caminho numa galáxia em rápida transformação e que é baseada na série A Guerra das Clones, poderá ser visto a partir de sexta, 7.

Assinantes da Disney+ também podem conferir o curta Maggie Simpson em O Despertar Com Força da Soneca. Em três minutos, acompanhamos a saga da caçula dos Simpsons em busca de sua chupeta em uma creche muito, muito distante.

Também deste ano, Star Wars Biomas, de 18 minutos, leva o espectador para um sobrevoo pela superfície de alguns dos biomas, planetas e luas mais icônicos de Star Wars. E Por Dentro dos Veículos de Star Wars apresenta algumas das naves e veículos mais famosos da série. Estão disponíveis dois episódios de 3 e 4 minutos.

Além desses programas, toda a franquia Star Wars e seus projetos derivados, como O Mandaloriano, podem ser vistos por assinantes do Disney+.

Vem muito mais por aí. Foram anunciados dois filmes para os próximos anos: Rogue Squadron , dirigido por Patty Jenkins, de Mulher Maravilha, para o final de 2023. A história será desenvolvida no "futuro da galáxia" e irá apresentar "uma nova geração de pilotos espaciais, que arriscarão suas vidas", disse Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, quando o filme foi anunciado no ano passado. E o cineasta Taika Waititi trabalha em um projeto envolvendo Thor - Ragnarok, ainda sem data ou maiores detalhes.

Estão previstas, também, várias séries. No fim do ano, deve estrear The Book of Boba Fett. Em 2022, Andor.

E ainda Obi-Wan Kenobi, com Hayden Christensen retomando o papel de Darth Vader e também Ewan McGregor; além de Ahsoka, Rangers of the New Republic, Star Wars: Visions, Lando, The Acolyte e A Droid Story.