Séries e temporadas que desembarcam em janeiro

Mais um ano termina e com ele mais séries e suas temporadas. Ainda em 2019 algumas produções foram anunciadas e confirmadas. Confira estreias e as temporadas que devem abrir o ano de 2020.

Inspirada na obra do aclamado Stephen King, a série da HBO vai acompanhar a investigação de um crime. O corpo de um garoto de 11 anos é encontrado e as evidências apontam como culpado o treinador de basebol. Mas não é só isso. Acontecimentos sobrenaturais vão confundir e complicar a vida dos envolvidos.

Grande aposta - e acerto - da Netflix é a comédia adulta que narra os dilemas sexuais e da adolescência de Otis Milburn e seus amigos. Com promessa de novos personagens, a série britânica chega em sua segunda temporada no dia 17 de janeiro.

Hugh Laurie é o grande astro da nova produção da HBO, criação dos mesmos autores de Veep. Nessa comédia espacial situada no futuro, Laurie interpreta Ryan Clark, um charmoso piloto de uma nave, famoso e admirado por seus tripulantes.

Star Trek: Picard - Estreia - 23 janeiro

Produzida pela CBS All Access, a nova série vai ampliar o universo de Jornada nas Estrelas com o retorno de uma lenda. O ator Patrick Stewart vai reviver seu papel de Jean-Luc Picar anos mais tarde, após ter se aposentado de pilotar a nave New Generation.