Séries e filmes com clima de verão para ver no feriadão

"Ai que delícia o verão", diz a cantora Marina Sena na música Ombrim da banda Rosa Neon. Para melhorar, só mesmo um feriadão no meio da estação. Mas como o clima pode não está muito para praia neste fim de semana prolongado, já que São Paulo tem sido alvo de chuvas nos últimos dias, o Estadão resolveu dar umas dicas de como curtir o calor, mesmo que seja em casa.

Então, aqui vai uma lista de filmes e séries disponíveis em alguns serviços de streaming. Todas elas têm como tema ou pano de fundo algo relacionado à estação ou ao banho de mar, desejo de grande parte das pessoas nessa época. Então, coloque sua roupa de banho, estende a canga, prepara uma bebida gelada e vem se refrescar nessas dicas.

Temporada de Verão (Netflix)

A primeira temporada da série acabou de estrear na Netflix e acompanha a temporada de verão de um hotel em que oito jovens encaram desafios de amadurecer e aprendem a lidar com seus dilemas, confusões, medos, traumas e sonhos. Tudo isso enquanto trabalham no Hotel Maresia. A série tem entre os protagonistas o ator Jorge López, que também esteve em Elite, outra série da Netflix, além da atriz Giovanna Lancellotti. O clima de paquera, festa, alegria e alto astral é bastante presente.

Outer Banks (Netflix)

Também na gigante de streaming, a história da série acontece no litoral, mas não é exatamente solar e alegre. Outer Banks acompanha os ‘Pogues’, uma espécie de gangue, cujo líder descobre que o desaparecimento de seu pai durante um naufrágio de um navio pode estar ligado a um tesouro de 4 milhões de dólares. A série tem duas temporadas e foi renovada para mais uma.

Solteiros, Ilhados e Desesperados (Netflix)

Se você prefere lidar com vida real, então, essa é sua pedida. O reality show coreano Solteiros, Ilhados e Desesperados é mais um no modelo que coloca homens e mulheres sarados e bonitões para se conhecerem e descobrirem se nasceram ou não um para o outro. Mas este reality em especial tem uma mistura com No Limite. Os solteiros são colocados na Ilha do Inferno, onde as condições não são das melhores e eles precisam participar de desafios. No final do dia, eles escolhem um participante para ir ao Paraíso, um hotel de luxo, onde terão um encontro.

A Filha Perdida (Netflix)

Baseado no livro de mesmo nome de Elena Ferrante, a adaptação para o cinema tem Olivia Colman e Jessie Buckley interpretando o mesmo papel, além da participação também de Dakota Johnson. O filme é a estreia de Maggie Gyllenhaal como diretora e conta a história de Leda, uma acadêmica britânica de 48 anos em viagem pela Grécia, onde uma família numerosa interrompe a tranquilidade de suas férias. As interações com a jovem mãe interpretada por Dakota alimentam suas de seus primeiros anos como mãe.

Resort to love (Filme) (Netflix)

Lançado no ano passado, Resort To Love é uma comédia romântica da Netflix com produção de Alicia Keys. O filme conta a história de Erica, vivida por Christina Milian. Ela sonha em ser uma estrela da música pop, mas aceita trabalhar em um resort de luxo nas Ilhas Maurício. No entanto, ao chegar lá, descobre que o trabalho, na verdade, é o casamento de seu ex.

Rio Shore (Paramount+)

Esse é mais um reality show com energia de verão e jovens bonitos, descolados e dispostos a tudo (ou quase tudo). É mais um de uma franquia de sucesso internacional que vai ao ar na MTV e disponível na Paramount+. Na versão brasileira, dez jovens de diversas partes do Rio de Janeiro dividem uma casa em Búzios com direito a muita festa, romance e drama.

The White Lotus (HBO Max)

A série acompanha a vida de alguns hóspedes riquíssimos e funcionários de um hotel no Havaí, que tem o mesmo nome da série. Com seis episódios, a comédia satírica mostra os hóspedes mimados tendo seus desejos atendidos por funcionários prontamente preparados para servi-los sempre com um sorriso no rosto, eventualmente forçado. O choque entre realizar os desejos dos hóspedes para que eles saiam do hotel com sorriso no rosto e a irritação com alguns comportamentos garantem boas risadas.

Praia do Futuro (Globoplay)

O longa que tem Wagner Moura, Jesuita Barbosa e o alemão Clemens Schick no elenco mostra a admiração de Ayrton (Jesuita Barbosa) por seu irmão Donato (Wagner Moura), por conta de sua profissão: salva-vidas. Ele acha incrível a coragem de Donato em se lançar ao mar para salvar pessoas. Uma das pessoas salva por ele é Konrad (Clemens Schick), que depois do salvamento, é responsável por uma grande transformação na vida de Donato.

Luca (Disney Plus)

A animação de sucesso da Disney é uma história sobre amizade e se descobrir. O filme acompanha Luca e Alberto, dois monstros marinhos que desejam conhecer a terra firme, mas que precisam esconder suas verdadeiras identidades dos humanos para não assustá-los. Uma das marcas do filme é a descoberta de como o diferente não precisa ser assustador, mas pode ser encantador, além de nos lembrar que cada um de nós é diferente em certo ponto.