Séries da Marvel que estavam na Netflix entram para o catálogo do Disney+

Em março deste ano, séries da Marvel produzidas pela Netflix deixaram o serviço de streaming. E a partir desta quarta-feira, 29, elas poderão ser vistas no Disney+. Estarão disponíveis no catálogo as produções Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores e O Justiceiro. Dessa forma, a plataforma aumenta o número de conteúdos da coleção do Universo Cinematográfico da Marvel, que já conta com inúmeros filmes e séries animada e de Live Action.

As séries chegam acompanhadas do controle parental, já que as produções incluem conteúdos com classificação indicativa de 16+ e 18+. A atualização permite restringir o conteúdo de cada perfil, bem como adicionar um PIN de bloqueio. Assinantes que preferem manter suas configurações parentais atuais em seu perfil continuarão a desfrutar do conteúdo Disney+ em um ambiente para maiores de 14 anos, com a opção de alterar a qualquer momento os controles parentais na seção "Editar Perfil".

Confira as séries do MCU que estavam na Netflix e chegam ao Disney+

Demolidor

Matthew Michael Murdock (Charlie Cox) é um jovem recém-formado em direito. Ainda na infância, um acidente envolvendo um caminhão que carregava material tóxico o deixou cego e fez com que ele desenvolvesse de uma maneira extraordinária todos os seus outros sentidos. Quando Matt decide vestir um uniforme de combate e adota o nome Demolidor (Daredevil), ele começa a levar uma vida dupla: é advogado durante o dia em uma firma com seu melhor amigo e, à noite, protege as ruas de Hell's Kitchen, o bairro em que vive em Nova York.

Jessica Jones

Após finalizar a sua antiga vida como uma super-heroína por falta de experiência e uma tragédia que a abalou, Jessica Jones (Krysten Ritter) tenta começar uma nova carreira e se transfora em detetive particular no bairro de Hell's Kitchen, em Nova York. Ainda traumatizada por eventos passados, ela sofre de Estresse Pós-Traumático, e tenta fazer com que seus poderes passem despercebidos pelos seus clientes.

Luke Cage

Após um experimento deixar Luke Cage (Mike Colter) com super-poderes, ele se esconde e tenta reconstruir uma vida normal no Harlem, bairro de Nova York. Mas logo ele se vê forçado a sair das sombras e lutar pela sua cidade e confrontar o passado do qual sempre tentou fugir, assim, assumindo a identidade de um novo herói.

Punho de Ferro

Daniel Rand (Finn Jones) é herdeiro de uma grande fortuna das Indústrias Rayne. Por 15 anos, após um acidente que matou seus pais, todos acreditaram que ele estava morto. Porém, ao contrário das previsões, Daniel foi salvo e viveu todo esse tempo na cidade mística de K'un-Lun, uma das Sete Capitais do Céu, se tornando o Punho de Ferro. Após retornar à Nova York, ele tenta retomar seu posto na empresa ao mesmo tempo que combate um vilão chamado Tentáculo.

Defensores

Unindo os heróis de Hell’s Kitchen, a minissérie Defensores apresenta Matt Murdock (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Daniel Rand (Finn Jones) juntos combatendo o mal em Nova York.

O Justiceiro

A série “O Justiceiro” acompanha o impiedoso Frank Castle, veterano de guerra e radical na sua luta contra os bandidos de Nova York. Ele é ainda mais alimentado pelo ódio gerado por criminosos que pegaram sua família em um fogo cruzado durante um tiroteio entre mafiosos.