Série 'Superfície' trata de independência feminina e acordos tutelares

Superfície, a nova série de suspense da Apple TV+, traz para a tela questões contemporâneas como arranjos de tutela e independência feminina, segundo as estrelas e a criadora do programa.

A atriz Gugu Mbatha-Raw (Loki e The Morning Show) interpreta Sophie, uma mulher que perdeu a memória após uma suposta tentativa de suicídio e agora está tentando montar o quebra-cabeça de sua vida. Em sua situação vulnerável, Sophie é orientada pelo marido e começa a suspeitar que ele possa estar escondendo coisas sobre seu passado, duvidando de que o homem realmente quer o melhor para ela.

Tutelas são acordos de custódia legal em que um tribunal concede o controle de assuntos pessoais ou financeiros a um tutor. O instrumento legal saltou para o interesse público no ano passado, quando a estrela pop Britney Spears lutou para acabar com a tutela paterna que viveu por anos.

"A ideia de uma tutela era um assunto atual na época, mas foi quase uma coincidência", disse Mbatha-Raw à AFP. "[Embora] a jornada de Sophie seja única para o nosso show, a ideia de controle e das mulheres serem independentes são sempre temas contemporâneos no mundo de hoje."

No mesmo dia em que Spears venceu no tribunal e tirou do pai o controle de suas finanças, o elenco de Superfície filmou uma cena em que Sophie confronta o marido, interpretado por Oliver Jackson-Cohen.

"Essa dinâmica de poder entre as pessoas sempre abre espaço para o drama", disse a criadora e diretora da série Veronica West, anteriormente conhecida por seu trabalho em High Fidelity e Ugly Betty. "Essa série realmente começou com a questão central de 'o que você faria se acordasse um dia e não conhecesse seus próprios segredos?'."

Sophie "acorda e a única coisa que ela sabe sobre sua vida é o que outras pessoas dizem a ela", disse West."Mesmo as pessoas mais próximas a ela, como seu marido e seus amigos, têm uma agenda. “Todo mundo está montando suas narrativas com seus próprios interesses em mente e moldando-a para ser a Sophie que eles precisam que ela seja.”

A série aborda o drama de sofrer de amnésia, seguindo histórias como Amnesia, The Path of Dreams, Unknown Identity e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.

Mas, segundo West, suas reviravoltas psicológicas e o cenário de São Francisco são mais inspirados em clássicos do cinema noir, como o trabalho do mestre suspense Alfred Hitchcock. "Eu nunca compararia com Vertigo, Um Corpo que Cai, mas tentamos colocar algumas pequenas referências nele", disse ela.

Produzido pela Hello Sunshine, empresa de Reese Witherspoon, Superfície estará disponível na Apple TV+ a partir da sexta-feira, 29.