Série romântica italiana usa astrologia para guiar 'corações partidos'

Embora careça de evidências científicas, a astrologia sempre provoca curiosidade por suas tentativas de explicar a personalidade, as mudanças de humor, o sucesso, o fracasso e até mesmo a compatibilidade amorosa por meio dos astros e do zodíaco.

E é esse fenômeno que protagoniza a divertida e romântica série italiana da Netflix Guia Astrológico para Corações Partidos, que chega à sua segunda temporada com uma mistura de amores, amizades, encontros e desencontros, em uma adaptação do livro homônimo da italiana Silvia Zucca.

A história segue a vida de Alice Bassi, uma garota na casa dos 30 anos que trabalha como assistente de produção em uma pequena emissora de televisão em Turim, na Itália, mas não se sente realizada com o rumo de sua vida profissional e amorosa.

Sem perspectivas de uma promoção no trabalho e com relacionamentos que nunca evoluem para um compromisso sério, a protagonista acredita viver um longo inferno astral - fenômeno astrológico no qual tudo supostamente dá errado ao mesmo tempo.

Tudo muda quando ela se torna amiga de Tio, ator de uma das novelas do canal e um autoproclamado especialista em astrologia, e com a chegada de seu novo diretor, o charmoso Davide. A partir disso, Alice passa a se interessar pelo zodíaco, principalmente quando algumas dicas casam perfeitamente com a personalidade das pessoas com quem ela se relaciona.

No elenco, Claudia Gusmano assume o papel da protagonista, enquanto Lorenzo Adorni dá vida a Tio e Michele Rosiello interpreta Davide.

"Fui imediatamente atraído por esse personagem. Um homem encantador, seguro de si, mas que esconde uma forte dor devido à sua condição atual, onde vive em uma espécie de limbo e não tem consciência disso até conhecer Alice e suas emoções tomarem caminhos inexplorados", contou Rosiello à Ansa.

Segundo o ator, "seu personagem fala pouco, mas tem uma sensibilidade forte e observa e ouve muito as pessoas". "Ele reconhece o potencial de Alice e lhe dá uma oportunidade de trabalho. Mas quando um assunto toca sua esfera mais íntima, ele prefere fugir. Na segunda temporada, ele é forçado a enfrentar seus fantasmas e, graças a Alice, pode realmente sorrir novamente".

Assim como Davide, o italiano revela que inicialmente era cético sobre a astrologia, mas, com essa experiência, seu fascínio pelo zodíaco cresceu. "Afinal, por que não podemos pensar que nossas personalidades estão ligadas à forma como as estrelas estavam dispostas quando nascemos?", questionou.

Apesar disso, Rosiello garante que, "para um coração partido, como no final a nossa história também nos ensina, não podemos confiar apenas nas estrelas".

"Não é certeza que duas pessoas astrologicamente incompatíveis não foram feitas uma para a outra. Afinal, o amor é como uma receita culinária que, à sua maneira, precisa encontrar equilíbrio. Mesmo ingredientes que parecem não dar liga, se bem misturados, podem criar algo novo, com muito sabor", afirmou.

Com capítulos curtos e roteiro ágil, a trama faz do horóscopo o tema central que conecta os personagens. Ao todo, são 12 episódios, cada um dedicado a um signo do zodíaco, divididos em duas temporadas com seis capítulos cada.

"A primeira temporada foi além das nossas expectativas, não imaginávamos que estaríamos no top 10 das séries de TV do Netflix por várias semanas em mais de 20 países do mundo", ressaltou Rosiello. "Quando lemos o roteiro da segunda temporada, sabíamos que seria ainda mais envolvente do que a primeira".

Na segunda parte de Guia Astrológico para Corações Partidos, há mais "linhas narrativas que tomam caminhos inesperados, especialmente para alguns personagens que, de alguma forma, encontram sua própria realização", de acordo com o ator.

Rosiello ainda contou que nunca se imaginara dando entrevistas para a América do Sul sobre a série. "Tenho orgulho de fazer parte de um projeto que acredito representar verdadeiramente uma pequena joia para a produção ítalo-internacional".

Questionado sobre a possibilidade de uma terceira temporada, Rosiello explicou que a "história teve seu fim e que a astrologia esgotou seus 12 signos nos 12 episódios".

Para ele, no entanto, "Guia Astrológico para Corações Partidos continua viajando e conquistando os corações e sorrisos de muitos". "Então, nunca diga nunca", enfatizou o italiano, deixando um sinal de esperança para os fãs da série e agradecendo pelo "carinho incrível e inesperado" dos brasileiros.