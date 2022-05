Série infantil 'Bookaboo' terá versão brasileira

A criançada vai ganhar uma nova série para se divertir, mais, ser incentivada a criar o costume da leitura. Com público fiel na Inglaterra, Canadá e Rússia, Bookaboo, adaptada da obra criada por Lucy Goodman e veiculada na BBC, chega ao Brasil a partir da coprodução da Conspiração e Gloob para o canal Gloobinho.

Indicada cinco vezes para o Emmy, Bookaboo mostra as aventuras de um cãozinho superstar, integrante de uma famosa banda de rock. A cada episódio, um convidado diferente entra em cena para ler histórias para ele.

Na versão nacional, o cuidado para a utilização de histórias brasileiras, as clássicas e também de alguns novos autores, mas sempre com uma linguagem cuidadosa e pensada em incentivas as crianças em idade pré-escolar ao hábito da leitura.