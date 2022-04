Série documental sobre o jogo do bicho ganha trailer e data de estreia

Série documental sobre o jogo do bicho, Lei da Selva estreia no dia 29, às 22h30, no Canal Brasil, e teve trailer divulgado nesta quarta-feira. Dirigido por Pedro Asbeg, a produção conta com narração de Marcelo Adnet.

Composta por quatro episódios, Lei da Selva - A História do Jogo do Bicho retrata a trajetória desse esquema, desde sua criação, em 1892, pelo João Batista Viana Drummond, que tinha como finalidade financiar um zoológico o Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, a loteria passou para as mãos de contraventores, que moldaram o esquema da mesma forma que a máfia italiana.

E assim passou a financiar o crime organizado, transformando-se em império do crime. Daí despontaram nomes como Castor de Andrade, Capitão Guimarães, Anísio Abrahão David, Ronnie Lessa, Capitão Adriano da Nóbrega.

Série estará disponível também nos serviços de streaming Canais Globo e Globoplay + Canais.