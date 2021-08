Série de TV 'O Senhor dos Anéis', da Amazon, será lançada em setembro de 2022

LOS ANGELES - A versão multimilionária da Amazon para TV de O Senhor dos Anéis será lançada em setembro de 2022, informou o Amazon Studios nesta segunda-feira.

A plataforma de streaming disse que as filmagens da primeira temporada terminaram na Nova Zelândia e divulgou as primeiras imagens da série.

"A jornada começa em 2 de setembro de 2022 com a estreia de nossa série original O Senhor dos Anéis no Prime Video", disse Jennifer Salke, chefe do Amazon Studios, em um comunicado.

A Amazon está gastando cerca de 465 milhões de dólares nas filmagens da primeira temporada da série, de acordo com autoridades do governo da Nova Zelândia. A expectativa é fazer cinco temporadas, tornando-a uma das séries de TV mais caras de todos os tempos.

Em um comunicado à imprensa, a Amazon informou que a primeira temporada estará disponível em mais de 240 países, com novos episódios lançados semanalmente.

A fantasia épica se passará milhares de anos antes dos eventos narrados pelo escritor J.R.R. Tolkien em seus livros O Hobbit e O Senhor dos Anéis.