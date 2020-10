Serial killer da série 'Dexter' volta com novos episódios com estreia em 2021

Dexter, um dos serial killers mais conhecidos da televisão, está prestes a voltar para as telas. O canal de TV a Cabo Showtime anunciou nesta quarta-feira que aprovou um revival de 10 episódios da série Dexter, com seu astro Michael C. Hall interpretando novamente o especialista em homicídios Dexter Morgan, que trabalha no Departamento de Polícia de Miami e nas horas vagas atua como um assassino de criminosos.

"Nós só revisitaríamos esse personagem único se pudéssemos encontrar uma abordagem criativa que realmente estivesse à altura da série original. Bem, estou feliz em anunciar que o produtor executivo Clyde Phillips e o ator Michael C. Hall a encontraram", disse Gary Levine, presidente de entretenimento do Showtime em nota.

Dexter foi ao ar em oito temporadas até 2013, conquistando diversos prêmios e consolidando uma tendência de anti-heróis ambíguos na televisão norte-americana, que incluiu o mafioso em conflito Tony Soprano (da série Família Soprano) e do carismático Don Draper (de Mad Men).

No final da série, Dexter desliga os aparelhos que mantinham sua irmã Debra viva, descarta seu corpo no mar e então sai velejando em direção a um furacão, no que seria, aparentemente, sua morte. Mas o programa terminou com uma breve passagem que mostrava Dexter trabalhando com lenhador e vivendo sozinho.

O Showtime não deu pistas sobre o enredo do revival, e nem se algum dos outros personagens principais da série voltaria. O canal disse que espera começar a produção ainda neste ano, com uma possível data de estreia para o último trimestre de 2021.