Segunda temporada de 'Star Trek: Picard' mostra lado romântico

Depois de uma primeira temporada de sucesso, a série dramática e de ficção científica Star Trek: Picard retorna para ver seu herói titular, interpretado pelo ator britânico Patrick Stewart, corajosamente indo aonde nunca esteve antes - em um relacionamento.

"Eu realmente gostei dos aspectos de relacionamento da série, certamente quando eles estão em uma atmosfera romântica. Isso tem sido fascinante", disse Stewart, de 81 anos, à Reuters.

“Obviamente, em Picard, o que estamos tentando fazer é encontrar lugares que não foram explorados, então não há um mapa para a resistência de Picard à intimidade romântica, mas é evidente”, acrescentou o criador do programa, Akiva Goldsman.

Dedicado ao muito amado capitão da nave estelar Jean-Luc Picard, Star Trek: Picard originalmente nunca deveria ter decolado depois que Stewart decidiu que não queria retornar ao papel que interpretou na série de TV de 1987-1994 Jornada nas Estrelas: A Nova Geração e em quatro filmes, o último lançado em 2002.

“Fui à primeira reunião (com os roteiristas do programa) para recusar, mas fiquei tão impressionado e admirando as pessoas que fizeram... essa oferta, que achei apropriado dizer a eles pessoalmente por que eu ia dizer não", disse ele. "Bem, algo aconteceu e aqui estou eu."

Nesta temporada, Picard é chamado de seu vinhedo na França depois que uma mensagem é ouvida no espaço profundo pedindo por ajuda.

No elenco desta temporada estãobAnnie Wersching e os convidados especiais Whoopi Goldberg e John de Lancie. A terceira temporada de Star Trek: Picard já está em produção, segundo informativo da plataforma.

A segunda temporada de "Star Trek: Picard" começa a ser transmitida na Amazon Prime Video, nesta quinta-feira, no Brasil.