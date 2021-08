São Paulo ganha bar de drinks baseados nas mais famosas séries de televisão

Cuidado, alerta de spoiler. Vou avisar de novo: continue por sua conta e risco.

Esse repórter, mesmo ciente sobre o lugar em que estava se metendo, descobriu que não vai gostar do final de How I Met Your Mother, série que está assistindo para desanuviar um pouco dessa vida pandêmica (não é possível que tenham encerrado a série desse jeito).

O bar Spoiler, sucesso em Porto Alegre, acaba de desembarcar em São Paulo - com sua coquetelaria divertida e repleta de referências às principais séries. Lá, é possível encontrar drinques em homenagem a Breaking Bad, Game of Thrones, Dexter e outros clássicos da TV ou sucessos do momento.

O bar nasceu, é claro, de um spoiler que as sócias, Thais Gomes e Taiane Panizzi, tomaram enquanto estavam relaxando em um bar e tomando um drinque. “A gente ouviu um spoiler de Game of Thrones. Não acreditei naquilo. Eu estava acompanhando...”, contou Thais. “Na hora, a gente teve a ideia de fazer um drinque chamado spoiler. Ou um bar. A ideia era boa...”, completou Taiane.

O Spoiler abriu em 2017, em Porto Alegre. As primeiras cartas, com alguns coquetéis que estão até hoje no menu, foram criadas por Drew Roza e Josiane Losekann - as atualizações seguintes foram feitas por bartenders da própria casa. Os drinques Heinsenberg, inspirado em Breaking Bad (gim, xarope de curaçau, limão-siciliano e espumante brut) e Morgan, baseado em Dexter (rum, amoras e morangos, xarope de açúcar, pimenta-rosa, limão-tahiti e espuma cítrica), estão entres os remanescentes dos primeiros anos do bar.

Em São Paulo, a casa está no bairro de Pinheiros, na zona oeste, na Rua Eugênio de Medeiros, 445, o pedaço da cidade que mais recebe bares de coquetelaria. Aqui, o Spoiler ganhou outros dois sócios, João Felipe Alves e Mariana Vasconcelos. A chef de bar do Guarita, Alice Guedes, prestou consultoria para montagem e estrutura do bar. Atrás da barra paulistana estão Wladya Arevalo e Wellington Lima.

Logo na entrada do Spoiler SP, a casa faz jus ao nome. Em uma das paredes, os clientes são convidados a “deixarem seus spoilers” visíveis. Além de entregar o fim de How I Met Your Mother, o paredão entrega quem matou Laura Palmer (Twin Peaks - os mais antigos vão lembrar), o nome do assassino em Mare of Easttown (série recente) e muitas outras revelações. “O engraçado é a reação dos clientes. Ao tomar um spoiler, tem gente que fica brava, mas, imediatamente, quer se vingar deixando um spoiler na parede também”, contou Thais.

A ideia da casa é entregar uma experiência para além do drinque. Por isso, preparem-se para beber, por exemplo, direto de uma bolsa de soro. Essa é a experiência do Composto V, drinque baseado na série The Boys (vodca, ácido ascórbico, xarope de curaçau e soda limonada).

Além disso, os clientes podem ser desafiados a descobrir a senha do cofre que esconde o coquetel Tóquio, baseado em La Casa de Papel, ou achar o ponto G do Tabu, baseado em Sex Education (gim, suco de cranberry, limão-siciliano, xarope de morango e esfera de vinho branco com toque de jambu). Os drinques custam de R$ 28 a R$ 35.

Os bartenders do Spoiler ainda preparam os clássicos (ou versões dos clássicos) para quem não quiser entrar no espírito de uma coquetelaria mais leve. “Nossos drinques são mais refrescantes e doces. Acho que eles servem como porta de entrada para quem ainda não está tão acostumado com esse universo dos coquetéis”, observa Taiane. Drinques sem álcool também fazem parte do menu do bar.

As comidas no Spoiler seguem a mesma lógica das bebidas: as coxinhas são Los Pollos Hermanos (Breaking Bad), um dos hambúrgueres é o Marshall’s (personagem de How I Met Your Mother que faz uma peregrinação por NY para achar o hambúrguer perfeito) ou uma sobremesa baseada em Stranger Things (na série, a personagem Eleven é apaixonada por Waffles).

No pós-pandemia, o Spoiler irá inaugurar um karaokê na casa - mas um karaokê especializado em músicas de seriado, como Smelly Cat (canção que a Phoebe interpretava em Friends). “Não tem Evidências. Só será possível cantar Evidências se ela aparecer em algum seriado”, brincou Thaís.

No dia 19 de setembro, o Spoiler pretende promover um evento para acompanhar o Emmy Awards. “As pessoas podem assistir à premiação aqui. Vamos colocar um tapete vermelho e quem vier vestido como uma celebridade do cinema também vai ganhar um drinque grátis. Além disso, vamos promover um bolão. O vencedor terá um desconto na nossa consumação”, avisou Taiane.